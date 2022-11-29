3 способа быстро освежить пуховик без химчистки

Календарная зима приближается, а это значит, что погодные условия будут становиться все хуже и хуже (хотя и сейчас они нас не сильно радуют). Если вы еще не достали все теплые вещи, что у вас есть в гардеробе, и не выгуляли пуховик, то сейчас самое время. Правда, есть одно «но», верхняя одежда может внезапно оказаться несвежей, да еще и с пятнами, которые вы случайно пропустили прошлой весной. Как моментально освежить пуховики и куртки, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В такую промозглую погоду с теплыми вещами расставаться не хочется, а профессиональная чистка верхней одежды занимает около недели. Если вы не готовы ждать так долго, рассказываем, как привести куртки, пуховики и пальто в чувство, используя только домашние средства.

Если нужно удалить брызги от уличной грязи, разведите в воде небольшое количество шампуня и пропитайте мягкую (это важно: жесткие волокна могут повредить) сторону губки. Без сильного давления потрите пятна. Так вы очистите только внешнюю сторону куртки, не намочив наполнитель. После можете промокнуть замытое место сухой салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

В период луж и раскисшей грязи у обладателей макси-пуховиков особенно остро стоит проблема вечно грязного подола. Устранить следы слякоти поможет раствор из воды и уксуса (разводите в пропорции 1 часть уксуса к трем воды). Осталось только протереть загрязнившиеся места верхней одежды.