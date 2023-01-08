Выживальщики: лучшие растения для северных окон

Все начинается с того, что в доме появляется один цветок. Чаще всего случайно. И как же бывает обидно, когда он вдруг пропадает. Действительно для растений важны условия: и полив, и почва, и подкормки. Но первостепенное значение имеет освещение: если света слишком мало, растение будет чувствовать себя не очень хорошо и в конце концов погибнет.

Фото: Unsplash Unsplash

"Рамблер" рассказывает, какие растения подойдут для выращивания в квартирах, окна которых выхолят на северную сторону.

Аглаонема

Самое сложное - вовремя ее пересаживать и не давать стеблям слишком вытягиваться в верх. Аглаонема простит все - и бедную почву, несвоевременный полив. Это идеальный цветок для тех, кто только делает первые шаги по кривой дорожке цветоводства.

Замиокулькас

Еще один неприхотливый малыш. Что важно для успеха - редкий полив и тесный горшок. Здесь важно понимать, что по сути это кактус, поэтому если вы забудете полить растение, оно не обидится. А вот на частый полив оно отреагирует, клубни могут загнить.

Традесканция

Пестролистные сорта, если их не подсвечивать зимой, могут потерять декоративность. Но растения с чисто зелеными листьями будут расти и радовать. Важно - регулярно их прищипывать, чтобы побеги росли более пышными.

Сансевиерия

Говорят, что это растение может расти даже в темноте. На самом деле расти оно не будет, но в течение длительного времени сможет выживать. Поэтому сансевиерию лучше не держать в ванной без окон, а вот в глубине комнаты оно будет себя чувствовать хорошо.

Фикус