Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Выживальщики: лучшие растения для северных окон

Катя Кобышева

Все начинается с того, что в доме появляется один цветок. Чаще всего случайно. И как же бывает обидно, когда он вдруг пропадает. Действительно для растений важны условия: и полив, и почва, и подкормки. Но первостепенное значение имеет освещение: если света слишком мало, растение будет чувствовать себя не очень хорошо и в конце концов погибнет.

Выживальщики: лучшие растения для северных окон
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, какие растения подойдут для выращивания в квартирах, окна которых выхолят на северную сторону.

Аглаонема

Самое сложное - вовремя ее пересаживать и не давать стеблям слишком вытягиваться в верх. Аглаонема простит все - и бедную почву, несвоевременный полив. Это идеальный цветок для тех, кто только делает первые шаги по кривой дорожке цветоводства.

Замиокулькас

Еще один неприхотливый малыш. Что важно для успеха - редкий полив и тесный горшок. Здесь важно понимать, что по сути это кактус, поэтому если вы забудете полить растение, оно не обидится. А вот на частый полив оно отреагирует, клубни могут загнить.

Какие растения можно посадить в тени

Традесканция

Пестролистные сорта, если их не подсвечивать зимой, могут потерять декоративность. Но растения с чисто зелеными листьями будут расти и радовать. Важно - регулярно их прищипывать, чтобы побеги росли более пышными.

Сансевиерия

Говорят, что это растение может расти даже в темноте. На самом деле расти оно не будет, но в течение длительного времени сможет выживать. Поэтому сансевиерию лучше не держать в ванной без окон, а вот в глубине комнаты оно будет себя чувствовать хорошо.

Фикус

Фикус отлично приспосабливается к любым условиям, главное - его не тревожить. Исключение - пестролистные сорта, им действительно нужно больше солнца и они довольно требовательны к условиям содержания. А вот фикусы с темными листьями отлично переживут зиму даже без дополнительной подсветки, а летом порадуют вас новыми листочками.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители