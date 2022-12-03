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1 час назад

Эколог заявил, что искусственная ель может выделять канцерогены

Мария Каткова

Эксперт по экологии Антон Ястребцев, директор лаборатории «Экология жизненного пространства», рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку в дом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Названы опасности при покупке ели на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметил, что среди экологов нет единого мнения о том, какая елка лучше — натуральная или искусственная. Он пояснил, что если человек покупает живую ель, то нужно это делать в специализированных местах, так как существуют целые фермы, где деревья выращивают специально для Нового года. Он сравнил это с букетами цветов — так люди не навредят экологии.

Эксперты рассказали, что должно быть на столе в Новый год

Искусственная елка также допускается. Она служит дольше, но может быть опасна, так как сделана из синтетических материалов и может содержать канцерогены. Ястребцев посоветовал принюхаться к дереву при покупке, если вы почувствуете неприятный синтетический запах, то, вероятнее всего, в ней содержится неохлорид или другие опасные вещества. Такую елку брать домой нельзя.

Ранее сообщалось, что россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.

Дом и сад,
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