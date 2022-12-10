С приближением новогодних праздников мы все пытаемся просчитать траты, составить список покупок и как-то уложиться в имеющийся бюджет.

Важной статьей расходов в декабре определенно станут новогодние подарки и подготовка новогоднего стола. Меню у всех разное, кто-то готовит узбекский плов, кто-то утку с яблоками, но оливье стоит почти на каждом столе. Правда с каждым годом цены на продукты, которые понадобятся нам для приготовления неизменно любимых блюд, меняются.

Эксперты выяснили, как изменились цены на оливье, и подсчитали "индекс плова" в Узбекистане и Таджикистане. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Кроме того, в программе Мир24, расскажут о спросе на аптечные товары, среднем размере потребительского кредита и том, сколько зарабатывает Дед Мороз.