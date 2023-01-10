Как избавиться от пищевой моли на кухне

Пищевая моль, или южная амбарная огневка — один из самых распространенных и опасных вредителей. Это теплолюбивый вид, который обитает в европейской части России и на Кавказе. Чем опасна пищевая моль и как от нее избавиться? Рассказываем в материале "Рамблера".