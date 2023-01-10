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3 часа назад

Как избавиться от пищевой моли на кухне

Мира Маркина

Пищевая моль, или южная амбарная огневка — один из самых распространенных и опасных вредителей. Это теплолюбивый вид, который обитает в европейской части России и на Кавказе. Чем опасна пищевая моль и как от нее избавиться? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как избавиться от пищевой моли на кухне
Фото: Burst.shopify.comBurst.shopify.com

Насекомое обожает кукурузу, рис, пшеницу, пряности, сушеные фрукты, какао, кондитерские изделия, особенно шоколадные конфеты.

Чем опасна пищевая моль?

Гусеницы и бабочки южной амбарной огневки распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы. Они могут спровоцировать развитие:
  • ринита;
  • конъюнктивита;
  • аллергии;
  • дерматитов;
  • бронхолегочных заболеваний.

Реакция может быть следствием соприкосновении с пищевой молью, а также вдыхания частиц их тела и продуктов их жизнедеятельности.

Wikipedia.org

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Как избавиться от пищевой моли?

Вот несколько рекомендаций от Роспотребнадзора:

  • Не покупайте слишком много продуктов про запас, особенно это касается макарон, круп, сахара и муки.
  • Если вы обнаружили пищевую моль в своих продуктах, перед тем, как выкидывать их, желательно их подержать в морозилке.
  • В местах, где была пищевая моль, необходимо провести тщательную уборку с мылом, все проветрить и хорошо просушить.
  • Чтобы избавиться от насекомых, используйте только зарегистрированные специальные липкие ловушки с феромонами.
Дом и сад,Роспотребнадзор,
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