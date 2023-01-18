Как нельзя стирать нижнее белье

Чтобы купленное нижнее белье прослужило долго, важно не только правильно подбирать его и часто чередовать комплекты. Как нельзя ухаживать за трусами и бюстгальтерами, читайте в инструкции «Рамблера».

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Стирать все вместе

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Разделите перед стиркой белье по цвету (цветное и белое) и типу ткани (натуральное и синтетическое). Получившиеся четыре стопки нужно стирать отдельно друг от друга. Еще один важный момент – обзаведитесь мешочками для стирки. Если у вас есть привычка класть в барабан помимо белья еще какие-то вещи, их нужно друг от друга изолировать. Нет мешочка? Возьмите наволочку. Застегните все крючки и замочки на бюстгальтере. Из спортивных лифов вытаскиваем подкладки.

Одежда с молниями и декоративными элементами может повредить трусы и бюстгальтеры, сделанные из тонкой ткани, помните об этом.

Не уверены, что белье можно стирать в машинке (или на ярлыке есть запрет)? Например, кружевное или из сетки, с большим количеством декоративных элементов. Выбирайте более щадящую стирку – вручную.

Не выводить пятна

Кровь, пот и другие биологические жидкости нужно дополнительно отстирывать. И делать это необходимо на первом этапе ухода за бельем. Желательно не затягивать с выведением пятен, в противном случае комплект будет навсегда испорчен.

Белые хлопковые трусы допустимо стирать при высокой температуре (60-90 градусов). Так можно и удалить пятна, и вернуть белью белизну. Если это не помогло, допустимо прибегнуть к кипячению. Цветное белье из хлопка не стирают на температуре выше 60 градусов.

Комплекты из синтетики перед тем, как класть в стиральную машину, лучше замочить в прохладной воде, добавив небольшое количество нашатырного спирта. Только потом можно использовать машинку-автомат. Оптимальная температура воды – 40 градусов.

Стирать всем подряд

Сейчас на российском рынке представлен широкий ассортимент средств для стирки именно нижнего белья. Они более деликатны. Но можно обойтись и детским порошком в виде геля – он гипоаллергенный, и это плюс. Средство в формате порошка может не вымывается из ткани так хорошо, как его жидкие конкуренты.

Для удаления пятен допустимо использовать кислородные отбеливатели, но делать это нужно с осторожностью, прочитав инструкцию к средству и информацию на ярлычке.

После предварительного замачивания белье нужно прополоскать в проточной воде. Только потом – загружать в барабан.

Не думать об оборотах

Если вы стираете нижнее белье в стиральной машине, то количество оборотов должно быть минимальное. Лучше всего вообще обойтись «без отжима». В противном случае комплекты будут изнашиваться быстрее.

Сушить на батарее

После стирки белье нужно расправить и высушить на горизонтальной поверхности, чтобы ткани не растягивались, а бюстгальтеры – не деформировались. Можно подложить полотенце. Белье сушим на открытом воздухе, вдали от источников тепла и солнечных лучей.

Бюстгальтеры ни в коем случае не стоит подвешивать за лямки и бретельки. Допустимо – на перемычку между чашками.