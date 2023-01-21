Что делать, если прорвало батарею

От подобных аварийных ситуаций никто не застрахован, и проблемы с батареями могут коснуться всех. Если происходит разрыв радиатора отопления или с него срывает по каким-либо причинам заглушку, нужно быть готовым к исправлению ситуации и четко понимать, что делать в первые же минуты аварии, чтобы остановить залив жилого помещения кипятком.

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Первое и самое важное, что необходимо предпринять в случае любой утечки в доме – перекрыть воду в самой батарее, если имеется такая возможность, и в стояках. Это остановит течь. Перекрытие воды необходимо как при сильном напоре воды из батареи, так и в случае появления на трубах небольших капель. Незначительная трещина, из которой совсем понемногу капает вода, способна привести к более серьезной аварии в любой момент.

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Если напор воды очень сильный, первое и самое простое, что можно сделать, – накинуть на место протечки одеяло. Это поможет уберечь находящиеся рядом мебель и вещи.

Также одним из первых действий должен быть звонок в управляющую компанию или аварийную службу. Как правило, даже в нерабочее время управляющей компании звонок сможет принять аварийный диспетчер. Он направит к вам сантехника или целую бригаду для исправления поломки. Что бы ни произошло с вашим радиатором отопления или трубами, ведущими к нему, проблему важно решить и исправить как можно скорее.

После того, как основные действия по урегулированию ситуации предприняты, а течь остановлена, следует как можно скорее избавиться от последствий залива – собрать воду с пола. В противном случае, с каждым часом все больше увеличиваются риски того, что вы затопите соседей.

От воды на полу удобно избавиться с помощью больших тряпок или полотенец – собирайте ее ими и выжимайте в ведро. Чем быстрее вы просушите полы, тем больше вероятность, что напольное покрытие не пострадает.

После того, как последствия аварии устранены, обратитесь в управляющую компанию, чтобы составить акт о заливе. Для этого к вам к квартиру придут представители компании, которые зафиксируют ущерб, а так же обозначат, на ком лежит ответственность за аварию.

Закон в этом вопросе отмечает, что, если говорить простыми словами, в том случае, если у собственника квартиры есть возможность механически перекрыть воду не только по всему стояку, но и отдельно в своей квартире, то подобная ситуация лежит в зоне ответственности самого собственника. В противном же случае – на управляющей компании. Однако зачастую разобраться в таких непростых вопросах сможет только суд.

Специальная экспертиза поможет установить причину аварии, а, следовательно, и выявить виновных.

Совет: в подобных ситуациях решение вопросов заметно упростит страхование квартиры.