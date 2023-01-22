Дизайнер назвала вечнозеленые тренды в интерьере

"В СССР люди ставили крупные фикусы, монстеры, гибискусы, чтобы визуально заполнить пустоту квартиры при отсутствии мебели и возможности ее приобрести ввиду дефицита. В 2000-х акцент сменился, и россияне стали покупать некрупные растения — суккуленты, кактусы, фиттонии. В середине нулевых на смену им пришли растения ярких расцветок, такие, как диффенбахия, некоторые виды драцен, кротон. Сейчас же самое благодатное время – в квартирах приветствуется максимальная растительность всех видов, размеров и форм".