Дизайнер назвала вечнозеленые тренды в интерьере

Натуральные материалы, комнатные растения и эргономичность — интерьерные тренды, которые никогда не перестанут быть актуальными. Об этом "Газете.ру" рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.
По мнению специалиста, натуральные материалы и их качественные имитации всегда будут в моде. Речь идет о камне, металлических оттенках и деревянных поверхностях.
Дизайнер считает, что тему натуральности и природных мотивов поддержат в интерьере и комнатные растения:
"В СССР люди ставили крупные фикусы, монстеры, гибискусы, чтобы визуально заполнить пустоту квартиры при отсутствии мебели и возможности ее приобрести ввиду дефицита. В 2000-х акцент сменился, и россияне стали покупать некрупные растения — суккуленты, кактусы, фиттонии. В середине нулевых на смену им пришли растения ярких расцветок, такие, как диффенбахия, некоторые виды драцен, кротон. Сейчас же самое благодатное время – в квартирах приветствуется максимальная растительность всех видов, размеров и форм".
Кузнецова также посоветовала не забывать и об эргономике в дизайн-концептах. По ее словам, интерьер должен учитывать индивидуальные потребности и взгляд человека на удобство. Важно предусмотреть необходимые системы хранения и по максимуму использовать свободное пространство.
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