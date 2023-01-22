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1 час назад

Дизайнер Кузнецова назвала вечнозеленые тренды в интерьере

Мира Маркина

Натуральные материалы, комнатные растения и эргономичность — интерьерные тренды, которые никогда не перестанут быть актуальными. Об этом "Газете.ру" рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.

Дизайнер назвала вечнозеленые тренды в интерьере
Фото: PxherePxhere

По мнению специалиста, натуральные материалы и их качественные имитации всегда будут в моде. Речь идет о камне, металлических оттенках и деревянных поверхностях.

Дизайнер считает, что тему натуральности и природных мотивов поддержат в интерьере и комнатные растения:

"В СССР люди ставили крупные фикусы, монстеры, гибискусы, чтобы визуально заполнить пустоту квартиры при отсутствии мебели и возможности ее приобрести ввиду дефицита. В 2000-х акцент сменился, и россияне стали покупать некрупные растения — суккуленты, кактусы, фиттонии. В середине нулевых на смену им пришли растения ярких расцветок, такие, как диффенбахия, некоторые виды драцен, кротон. Сейчас же самое благодатное время – в квартирах приветствуется максимальная растительность всех видов, размеров и форм".

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Кузнецова также посоветовала не забывать и об эргономике в дизайн-концептах. По ее словам, интерьер должен учитывать индивидуальные потребности и взгляд человека на удобство. Важно предусмотреть необходимые системы хранения и по максимуму использовать свободное пространство.

Ранее "Рамблер" рассказывал о вещах, которые дешевят кухню.

Дом и сад,Ксения Кузнецова,
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