О чем нужно знать, если вы затеяли ремонт зимой

В зимний период в специализированных магазинах наблюдается ощутимое снижение цен на стройматериалы. Поэтому многие россияне задумываются о ремонте. Какие есть плюсы и минусы у решения начать строительные работы сейчас, расскажет «Рамблер».

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Плюсы ремонта зимой

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Как мы уже отметили, осенью и зимой шанс приобрести стройматериалы выгоднее велик. На такие сезонные товары, как кондиционеры и сплит-системы также ощутимо снижаются цены.

Еще одно преимущество у ремонта зимой – это возможность нанять бригаду хороших строителей и отделочников. Ведь обычно в летний период их график плотно расписан. Некоторые специалисты вовсе снижают стоимость услуг в зимний период, чтобы не остаться без заработка в «мертвый сезон».

Некоторые люди опасаются, что зимой невозможно провести масштабные работы, например, замену окон. Однако демонтаж и последующая установка стеклопакетов по ГОСТу допускаются и при низких температурах воздуха (но не ниже -15°C). Неочевидный плюс такого решения – мастер сразу может проверить, правильно ли создан контур теплоизоляции. В жару сделать это нельзя.

Зимой также можно красить поверхности, клеить обои и шпаклевать стены. Ведь в период отопительного сезона предугадать микроклимат в помещении проще. Скорректировать его, к слову, тоже можно – для лучшего результата.

Ремонт зимой: минусы

Конечно, выгодными предложениями строймаркетов и маркетплейсов захотите воспользоваться не только вы, и к этому тоже нужно быть готовым. Например, не все, что потребуется для ремонта, может быть в нужном количестве на складе. Также нередко в период распродаж меняется скорость доставки. Некоторые товары – лаки и краски на водной основе – замерзают при минусовой температуре. И есть вероятность получить долгожданные банки с бракованной продукцией, которой будет невозможно воспользоваться.

Что касается работы бригады – часто ремонтники за предоставление услуг в выходные и праздничные дни берут оплату выше, чем обычно. Поэтому рекомендуется до того, как специалисты приступят к делу, обговорить все детали – график, оплату труда. Тогда неприятных сюрпризов удастся избежать.

Помните, что некоторые работы зависят от длительности светового дня. Например, замена проводки. Второй момент – если установить окна можно буквально одним днем без дополнительной подготовки, то с радиаторами так не получится. В большинстве квартир система отопления стояковая. Чтобы ее временно отключить, придется позвонить в управляющую компанию. И сотрудники УК могут отказать вам, если температура воздуха опустилась ниже 4 °C.

Еще один момент – обои вблизи батареи не стоит клеить, пока она отапливает помещение, иначе вся работа будет проведена впустую. Чтобы декоративное покрытие не отошло от стены, клеить лучше с выключенными радиаторами или уже по завершению отопительного сезона.