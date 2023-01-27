Роспотребнадзор не советует чистить кастрюли корвалолом

В Роспотребнадзоре не рекомендуют следовать советам из интернета, в которых предлагают очищать кастрюли от нагара корвалолом․ Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
По словам эксперта, токсическое действие, которое может возникнуть как результат взаимодействия корвалола с материалом посуды, не изучено и может быть непредсказуемым.
"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", — прокомментировала Раева.
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