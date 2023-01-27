Роспотребнадзор не советует чистить кастрюли корвалолом

В Роспотребнадзоре не рекомендуют следовать советам из интернета, в которых предлагают очищать кастрюли от нагара корвалолом․ Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.