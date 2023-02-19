Как вырастить зелень на подоконнике

Свежая зелень на подоконнике радует глаз. Но кроме того, она станет отличным дополнением к любому блюду, особенно зимой, когда не хватает красок и витаминов.

"Рамблер" рассказывает, какая зелень отлично приживется на любом подоконнике и как ее посадить.

Петрушка

Семена желательно сначала замочить и прорастить, например, на влажном ватном диске или куске марли. После этого пересадить в грунт и обеспечить хорошее освещение.

Укроп

Укроп потребует объемный контейнер. Не забудьте на дно уложить дренаж. Семена можно сразу сеять в грунт, но пока не появились всходы, нужно создать мини-тепличку с помощью прозрачного пакета.

Базилик

Самый простой способ - купить базилик в горшочке, но после того, как зелень используете, не выбрасывайте горшочек с корнями. От них пойдут новые побеги.

Второй способ - семена. Здесь все то же самое. Контейнер, почва, тепличка, пока не появится всходы.

Руккола

Семена рукколы прорастают через 8-10 дней. Нужно запастись терпением. А после того, как все взойдет, наберитесь смелости, чтобы проредить всходы. Иначе урожай погибнет.

Шпинат

Шпинат, как правило, всходит быстро и дружно. Но и его нужно прореживать для успешного развития. Сажать нужно точно так же в грунт под тепличку. Кстати, в магазинах продаются специальные контейнеры под рассаду. Для зелени они тоже подойдут.

Салат латук

Этот вид салата часто продается в горшочках. Если возьмете такой, не выбрасывайте корешки, а пересадите и регулярно поливайте. Салат вырастет снова. Либо сажайте семена по уже отработанной схеме.

Кресс-салат