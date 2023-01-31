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1 час назад

Как вывести пятна от кофе с разных поверхностей: 3 лайфхака

Мира Маркина

Пятна кофе нередко бывает крайне сложно вывести. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые существенно облегчат процесс. Подробнее о том, как избавиться от кофейных пятен на разных поверхностях – в материале "Рамблера".

Как вывести пятна от кофе с разных поверхностей: 3 лайфхака
Фото: UnsplashUnsplash

Кружки

Отмыть кофейную кружку, простоявшую в раковине несколько дней – задача не из легких. Чтобы она оказалась вам по плечу, добавьте к обычному средству для мытья посуды немного соды. Насыпьте вещество в чашку, а затем потрите мыльной губкой.

Одежда

Замочите пятно или вещь полностью в холодной воде на полчаса. Затем потрите кофейное пятно пятновыводителем, чтобы избавиться от загрязнения, насколько это возможно. После этого постирайте вещь как обычно.

Если в кофе были молоко или сливки, используйте порошок с энзимами в составе. Кроме того, можно добавить хлоросодержащий отбеливатель, если ткань пригодна для этого.

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Обивка мебели

Добавьте столовую ложку средства для мытья посуды в 400 мл холодной воды. Далее смочите белую тряпку в растворе и потрите пятно. Повторяйте процедуру до тех пор, пока загрязнение не исчезнет, а затем протрите место, где оно было, влажной тряпкой.

Дом и сад,
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