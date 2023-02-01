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3 часа назад

5 простых привычек, которые помогут держать дом в чистоте

Мира Маркина

Чтобы дом сверкал чистотой, подчас совсем необязательно устраивать генеральную уборку каждую неделю. Иногда достаточно лишь ввести в свою жизнь несколько полезных привычек. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 простых привычек, которые помогут держать дом в чистоте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мойте посуду сразу после еды

Во-первых, так ваша кухня всегда будет выглядеть чистой и ухоженной. Во-вторых, вы сэкономите время, ведь отмыть свежие остатки пищи с тарелок куда проще и быстрее, чем те, что давно засохли.

Заправляйте постель

Кровать является центральным объектом спальни. Если она не заправлена, это влияет на атмосферу всего помещения –пространство сразу выглядит неопрятным. И наконец, беспорядок в квартире – беспорядок в голове.

Не оставляйте вещи на кухонном столе

Если складировать вещи на кухонном столе, он весьма быстро превратится в эпицентр хаоса. Чистый стол – залог спокойствия и порядка. Кроме того, за таким столом куда приятнее ужинать.

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Не откладывайте минутные дела

Постарайтесь следовать правилу: если дело можно сделать за пару минут – сделайте это. Вынесите мусор, помойте сковородку, протрите пыль с телевизора. Эти действия займут минимум времени, но серьезно повлияют на внешний облик жилища.

Вечером раскладывайте все по местам

Возьмите за правило каждый вечер убирать вещи в места, где они должны храниться. Благодаря этому, вам не придется в спешке искать что-то утром, а также беспорядок не испортит ваше настроение после пробуждения.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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