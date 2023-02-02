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3 часа назад

Как нельзя убирать в квартире: 5 ошибок

Мира Маркина

Поддерживать в доме чистоту и порядок на самом деле не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Необходимо лишь перестать допускать некоторые ошибки. О том, что точно не стоить делать, пытаясь привести квартиру в порядок, читайте в материале «Рамблера».

Как нельзя убирать в квартире: 5 ошибок
Фото: Кадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки»Кадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки»

Начинать с пола

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Не игнорируйте во время уборки принцип «сверху вниз». Не стоит включать пылесос или хвататься за швабру, если на мебели все еще лежит толстый слой пыли. Сначала приведите в порядок мебель, сантехнику, погладьте и разложите в шкаф белье, а лишь потом приступайте к мытью полов. В противном случае пыль и мелкий мусор вновь могут оказаться на очищенном полу, и пылесос придется включать опять. Зачем же выполнять двойную работу?

Не вытирать пыль с высоких шкафов

Конечно, вряд ли вы будете ежедневно доставать стремянку, чтобы дотянуться до труднодоступных мест. Но возьмите за правило раз в месяц (или в две недели) протирать влажной тряпкой поверхности высоких шкафов, люстры, вытяжки и холодильник. Не забывайте и про решетки для вентиляционных отверстий: на них скапливается обычно огромное количество пыли и жира. Помните, что всем этим дышите вы и ваши домочадцы.

Не использовать чистящие средства

Опасаться использовать бытовую химию не стоит. В наши дни на полках магазинов можно найти множество совершенно безвредных и весьма действенных средств. Кстати, ошибкой будет и неправильный выбор того или иного средства. При покупке и использовании обязательно учитывайте, что именно собираетесь мыть той или иной жидкостью. Мебель, пол и даже стекла можно легко испортит, подобрав неправильное чистящее средство.

5 простых привычек, которые помогут держать дом в чистоте

Не пылесосить мягкую мебель

Удалять пыль с мебели стоит минимум раз в одну-две недели, поскольку в обивке, межу подушками и под покрывалами скапливается большое количество пыли и мелкого мусора. А если в доме есть домашние животные, чисткой мебели лучше заниматься и почаще.

Не выстраивать систему

Если хвататься во время уборки за все подряд, эффекта не будет практически никакого. Вы быстро устанете, переключаясь с одного дела на другое, а порядок так и не наведете. Следуя же четкому плану: что, за чем и как делать, вы сократите время уборки и повыстие ее эффективность. Просто попробуйте.

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