Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
6 минут назад

Спасаем верхнюю одежду от пятен косметики: видео

Мира Маркина

Стилисты рекомендуют носить верхнюю одежду светлых тонов зимой, чтобы образ выглядел свежо. Но есть один нюанс: такие куртки и пуховики быстро теряют первозданный вид. Если на любимой куртке появилось пятно от тонального или BB-крема, вам пригодится лайфхак от TikTok-блогера и стилиста Валерии Масловой.

В одном из своих видеороликов девушка поделилась секретом по быстрому избавлению от ненавистных пятен. По ее мнению, отличным SOS-средством может быть обычная мицеллярная вода для снятия макияжа.

Как использовать лайфхак, смотрите в видео.

В комментариях подписчики стилиста поделились своими способами по быстрому устранению пятен. Вот некоторые из них.

Оттираю косметику нашатырным спиртом. На запах не приятный, но быстро выветривается и результат отличный.

Меламиновая губка отлично справляется.

Главное чтоб мицеллярка была без добавок, а то оставит пятна.

Реальные отзывы: так ли хороша мицеллярная вода

Очень хорошо (и быстро тоже) использовать спиртовые салфетки: потер и все чисто, и быстро сохнет.

Лучше чем мицеллярная вода отмывает пена для бритья. И не растекается.

Беру порошок для ковров. Развожу. Щеткой чищу весь пуховик, высыхает, стряхиваю, все!

А какими из этих лайфхаков пользовались вы?

Смотрите также видео о том, как убрать жирные пятна в с ковра или дивана без химчистки.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители