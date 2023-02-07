Спасаем верхнюю одежду от пятен косметики: видео

Стилисты рекомендуют носить верхнюю одежду светлых тонов зимой, чтобы образ выглядел свежо. Но есть один нюанс: такие куртки и пуховики быстро теряют первозданный вид. Если на любимой куртке появилось пятно от тонального или BB-крема, вам пригодится лайфхак от TikTok-блогера и стилиста Валерии Масловой.

В одном из своих видеороликов девушка поделилась секретом по быстрому избавлению от ненавистных пятен. По ее мнению, отличным SOS-средством может быть обычная мицеллярная вода для снятия макияжа.

Как использовать лайфхак, смотрите в видео.

В комментариях подписчики стилиста поделились своими способами по быстрому устранению пятен. Вот некоторые из них.

Оттираю косметику нашатырным спиртом. На запах не приятный, но быстро выветривается и результат отличный.



Меламиновая губка отлично справляется.



Главное чтоб мицеллярка была без добавок, а то оставит пятна.

Очень хорошо (и быстро тоже) использовать спиртовые салфетки: потер и все чисто, и быстро сохнет.



Лучше чем мицеллярная вода отмывает пена для бритья. И не растекается.



Беру порошок для ковров. Развожу. Щеткой чищу весь пуховик, высыхает, стряхиваю, все!

А какими из этих лайфхаков пользовались вы?