Спасаем верхнюю одежду от пятен косметики: видео

Стилисты рекомендуют носить верхнюю одежду светлых тонов зимой, чтобы образ выглядел свежо. Но есть один нюанс: такие куртки и пуховики быстро теряют первозданный вид. Если на любимой куртке появилось пятно от тонального или BB-крема, вам пригодится лайфхак от TikTok-блогера и стилиста Валерии Масловой.
В одном из своих видеороликов девушка поделилась секретом по быстрому избавлению от ненавистных пятен. По ее мнению, отличным SOS-средством может быть обычная мицеллярная вода для снятия макияжа.
Как использовать лайфхак, смотрите в видео.
В комментариях подписчики стилиста поделились своими способами по быстрому устранению пятен. Вот некоторые из них.
Оттираю косметику нашатырным спиртом. На запах не приятный, но быстро выветривается и результат отличный.
Меламиновая губка отлично справляется.
Главное чтоб мицеллярка была без добавок, а то оставит пятна.
Очень хорошо (и быстро тоже) использовать спиртовые салфетки: потер и все чисто, и быстро сохнет.
Лучше чем мицеллярная вода отмывает пена для бритья. И не растекается.
Беру порошок для ковров. Развожу. Щеткой чищу весь пуховик, высыхает, стряхиваю, все!
А какими из этих лайфхаков пользовались вы?
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