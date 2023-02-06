Лайфхак по очищению жирных пятен с ковра или дивана: видео

Борьба с жирными пятнами хотя бы раз, но предстоит каждой хозяйке. А если в вашем доме есть дети, вам неминуемо придется регулярно изобретать самые разные способы, которые помогут справиться даже с очень сложными загрязнениями на любых поверхностях. Зачастую такими становятся ковры или диваны. И если нет возможности заказать профессиональную химчистку, мы предлагаем вам обратить внимание на один из лайфхаков, который "Рамблер" нашел в Сети.