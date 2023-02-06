Лайфхак по очищению жирных пятен с ковра или дивана: видео

Борьба с жирными пятнами хотя бы раз, но предстоит каждой хозяйке. А если в вашем доме есть дети, вам неминуемо придется регулярно изобретать самые разные способы, которые помогут справиться даже с очень сложными загрязнениями на любых поверхностях. Зачастую такими становятся ковры или диваны. И если нет возможности заказать профессиональную химчистку, мы предлагаем вам обратить внимание на один из лайфхаков, который "Рамблер" нашел в Сети.
Пользователь социальной сети TikTok с ником @mlniplex опубликовал на своей странице видеоролик, в котором продемонстрировал, какой лайфхак эффективно поможет удалить жирное пятно с дивана или ковра. Он предлагает воспользоваться обыкновенной пеной для бритья. Что из этого получается – смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" показывал рецепт обеда для тех, кто на диете.