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1 час назад

Лайфхак по очищению жирных пятен с ковра или дивана: видео

Мира Маркина

Борьба с жирными пятнами хотя бы раз, но предстоит каждой хозяйке. А если в вашем доме есть дети, вам неминуемо придется регулярно изобретать самые разные способы, которые помогут справиться даже с очень сложными загрязнениями на любых поверхностях. Зачастую такими становятся ковры или диваны. И если нет возможности заказать профессиональную химчистку, мы предлагаем вам обратить внимание на один из лайфхаков, который "Рамблер" нашел в Сети.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @mlniplex опубликовал на своей странице видеоролик, в котором продемонстрировал, какой лайфхак эффективно поможет удалить жирное пятно с дивана или ковра. Он предлагает воспользоваться обыкновенной пеной для бритья. Что из этого получается – смотрите в видео.

Как вывести пятна от кофе с разных поверхностей: 3 лайфхака

Ранее "Рамблер" показывал рецепт обеда для тех, кто на диете.

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