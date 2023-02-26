Как отмыть жировые пятна на дверцах кухонного шкафа

Налет жира на кухне – беда каждой хозяйки. Главная проблема жира заключается в том, что его безумно трудно отмыть. "Рамблер" поделится секретами, как это можно сделать легко и быстро.

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Меламиновые губки

По структуре такие губки напоминают ластик и работают по аналогичному принципу. Они прекрасно справятся с небольшими загрязнениями. Использовать их можно для очищения поверхности предметов из керамики, металла и пластика. Не следует наносить на губку или поверхность моющие средства, достаточно просто смочит ее водой.

Спирт и уксус

Растворите столовую ложку спирта на литр воды и обработайте поверхность тряпкой. Оставьте поверхность на полчаса, а затем смойте все смоченным в теплой воде полотенцем. По такому же принципу работает раствор из уксуса.

Растительное масло и сода