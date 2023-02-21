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2 часа назад

Кинолог Голубев предостерег от кормления питомцев масленичными блинами

Мира Маркина

Некоторые собаки любят попрошайничать у хозяев. Если питомец засматривается на блины, не спешите угощать его этим традиционным масленичным блюдом, предупредил в интервью РИАМО Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Кинолог предостерег от кормления собак масленичными блинами
Фото: UnsplashUnsplash

Пища, предназначенная для человека, не подходит собакам, напомнил эксперт. И блинчики – не исключение. Лактоза, которая содержится в блинах на молоке, вызовет сбой в работе желудочно-кишечного тракта животного. Ведь у собак нет фермента, способного переваривать ее, отметил кинолог. Поэтому лактоза просто накапливается в организме, оказывая токсическое воздействие.

Такая начинка, как шоколад, является ядом для собак из-за содержащегося в нем теобромина.

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Если питомец украл один блин без начинки, то ничего страшного произойти не должно. Однако лучше не провоцировать аппетит животного, заявил кинолог. Переедание жирными блинчиками негативно скажется на пищеварительной системе собаки и может привести к обострению панкреатита, развитию ожирения и болезни печени.

Ранее «Рамблер» рассказывал, с чем полезнее есть блины.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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