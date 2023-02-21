Кинолог предостерег от кормления собак масленичными блинами

Некоторые собаки любят попрошайничать у хозяев. Если питомец засматривается на блины, не спешите угощать его этим традиционным масленичным блюдом, предупредил в интервью РИАМО Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

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Пища, предназначенная для человека, не подходит собакам, напомнил эксперт. И блинчики – не исключение. Лактоза, которая содержится в блинах на молоке, вызовет сбой в работе желудочно-кишечного тракта животного. Ведь у собак нет фермента, способного переваривать ее, отметил кинолог. Поэтому лактоза просто накапливается в организме, оказывая токсическое воздействие.

Такая начинка, как шоколад, является ядом для собак из-за содержащегося в нем теобромина.

Если питомец украл один блин без начинки, то ничего страшного произойти не должно. Однако лучше не провоцировать аппетит животного, заявил кинолог. Переедание жирными блинчиками негативно скажется на пищеварительной системе собаки и может привести к обострению панкреатита, развитию ожирения и болезни печени.