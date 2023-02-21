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2 часа назад

Диетолог Стародубова рассказала, с чем полезнее есть блины

Катерина Саломе

Блины принято есть вприкуску со сладкими и жирными соусами.

Но главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что это не лучшая комбинация. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, блины лучше есть в сочетании с ягодами и фруктами. Также она рекомендует при желании добавлять сметану пониженной жирности и натуральный йогурт.

«В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы», — уточнила эксперт.

Рецепт кружевных блинчиков на завтрак: видео

Диетолог также настоятельно советует не запивать блины спиртными напитками. Она подчеркнула, что алкоголь усложнит переваривание и без того тяжелой пищи.

Ранее мы писали о том, что названо безопасное для фигуры количество блинов на Масленицу.

Еда,Видео,Антонина Стародубова,
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