Блины принято есть вприкуску со сладкими и жирными соусами.

Но главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что это не лучшая комбинация. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, блины лучше есть в сочетании с ягодами и фруктами. Также она рекомендует при желании добавлять сметану пониженной жирности и натуральный йогурт.

«В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы», — уточнила эксперт.

Диетолог также настоятельно советует не запивать блины спиртными напитками. Она подчеркнула, что алкоголь усложнит переваривание и без того тяжелой пищи.