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51 минуту назад

Реальные отзывы: кварц-виниловые полы

Мира Маркина

Вариантов напольных покрытий на рынке все больше. И если у вас появилась необходимость поменять старые полы или сделать первоначальный ремонт, скорее всего, вы уже услышали о существовании кварц-виниловой плитки.

Реальные отзывы: кварцвиниловые полы
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" решил подробнее разобраться, в чем плюсы и минусы такого пола и что о нем думают те, кто уже обновил половое покрытие.

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Внешне вид такого покрытия представляет собой что-то среднее между ламинатом и линолеумом – как правило, это длинные прямоугольные плитки, похожие на доски ламината или паркета, но при этом эластичные и хорошо гнутся.

Такой материал для покрытия пола рекомендуют многие мастера по отделочным работам и на то есть несколько причин:

  • кварц-виниловая плитка создана по схеме "сэндвич" – она состоит из нескольких слоев, в составе которых кварцевый песок, а верхний слой может имитировать абсолютно любое покрытие – от дерева до мрамора. Благодаря своему составу и многослойности такая плитка максимально износостойкая, и, чем толще она (в среднем варьируется от 1,5 до 4 мм), тем выше прочность материала;
  • кварц-винилу не страшно затопление – в случае залива помещения вы можете снять плитки, просушить, и постелить заново;
  • материал с хорошими показателями огнеустойчивости, так же с ним ничего не случится, если вы случайно уроните на пол, например, утюг;
  • на таком полу практически невозможно поскользнуться;
  • покрытие не выгорает, не стирается, его можно мыть любыми бытовыми средствами;
  • материал гораздо более теплый и мягкий, нежели ламинат, что с большей вероятностью позволит упавшему на него предмету остаться целым;
  • кварц-виниловое покрытие способствует более качественному шумоподавлению.

К минусам такого покрытия можно отнести:

  • довольно высокую цену;
  • тот факт, что сами полы придется выровнять идеально, тк гибкое покрытие требует особой внимательности при укладке и подчеркнет любые неровности;
  • кварц-виниловое покрытие несовместимо с пленочными теплыми полами. Да и в случае с любыми другими не станет лучшим решением, тк плохо проводит тепло;
  • некоторые утверждают, что в зависимости от вида верхнего слоя плитки, с нее трудно удаляются яркие пятна (свекла, фломастеры и проч), тк быстро и легко "въедаются" в поверхность.

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Реальные отзывы:

Плитка очень прочная, водосткойкая, в уходе не сложная, ногам комфортная (а ходим дома мы всей семьей только босиком), с двумя детьми "антивандальные" свойства очень важны, спокойно можно проливать воду и разбивать кружки. Совсем не скользит.

Это совсем не как линолеум – смахнул, и все чисто, – нет. На кухне мою пол часто, но если, к примеру, ягодку или кусочек шоколадки уронить и дети растоптали, а сразу не помыть пол, то высыхает и прилипает к плитке накрепко. Для этого прохожусь по таким местам губкой для посуды и физически с усилием оттираю от плитки. Но кроме мытья полов других минусов за 3 года я в ней не обнаружила.

Кварцвинил не боится воды абсолютно, хоть в ванную на стены клей. В плюсах еще и то, что поврежденный фрагмент можно вырезать и вклеить новый – это нам при покупке сказали, а на практике еще не пришлось проверять. Кстати, если в прихожую постелить то можно на каблуках ходить, – с ним ничего не случится. Мне нравится больше, чем кафель – теплее, красивее, и посуда не бьется.

Мы два месяца как постелили клеевой кварц-винил. Местами отклеивается. Когда задвигали модули от кухни, пластиковыми ножками кухонных шкафчиков полы поцарапались, причем довольно сильно. Царапины видны. Также появляются потертости от задвигания кухонных стульев (мелкие царапины). Раздвигали кресло-кровать и от колесиков тоже появились царапины. Мы очень расстроены. Цена не маленькая, а минусы есть. У нас две серии кварц-винила. Так вот тот, которые более рифленый (а он и дороже), он больше подвержен повреждениям и царапинам, а из другой серии постоянно в каких-то жирных пятнах. Не пойму откуда они берутся в спальнях. На счет тепла, – не скажу, что он теплый. Нам стелили его сразу на бетонную стяжку. Холодно. С теплыми полами он хорошо себя ведет.

Дом и сад,
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