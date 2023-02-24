Реальные отзывы: кварцвиниловые полы

Вариантов напольных покрытий на рынке все больше. И если у вас появилась необходимость поменять старые полы или сделать первоначальный ремонт, скорее всего, вы уже услышали о существовании кварц-виниловой плитки.
"Рамблер" решил подробнее разобраться, в чем плюсы и минусы такого пола и что о нем думают те, кто уже обновил половое покрытие.
Внешне вид такого покрытия представляет собой что-то среднее между ламинатом и линолеумом – как правило, это длинные прямоугольные плитки, похожие на доски ламината или паркета, но при этом эластичные и хорошо гнутся.
Такой материал для покрытия пола рекомендуют многие мастера по отделочным работам и на то есть несколько причин:
К минусам такого покрытия можно отнести:
Плитка очень прочная, водосткойкая, в уходе не сложная, ногам комфортная (а ходим дома мы всей семьей только босиком), с двумя детьми "антивандальные" свойства очень важны, спокойно можно проливать воду и разбивать кружки. Совсем не скользит.
Это совсем не как линолеум – смахнул, и все чисто, – нет. На кухне мою пол часто, но если, к примеру, ягодку или кусочек шоколадки уронить и дети растоптали, а сразу не помыть пол, то высыхает и прилипает к плитке накрепко. Для этого прохожусь по таким местам губкой для посуды и физически с усилием оттираю от плитки. Но кроме мытья полов других минусов за 3 года я в ней не обнаружила.
Кварцвинил не боится воды абсолютно, хоть в ванную на стены клей. В плюсах еще и то, что поврежденный фрагмент можно вырезать и вклеить новый – это нам при покупке сказали, а на практике еще не пришлось проверять. Кстати, если в прихожую постелить то можно на каблуках ходить, – с ним ничего не случится. Мне нравится больше, чем кафель – теплее, красивее, и посуда не бьется.
Мы два месяца как постелили клеевой кварц-винил. Местами отклеивается. Когда задвигали модули от кухни, пластиковыми ножками кухонных шкафчиков полы поцарапались, причем довольно сильно. Царапины видны. Также появляются потертости от задвигания кухонных стульев (мелкие царапины). Раздвигали кресло-кровать и от колесиков тоже появились царапины. Мы очень расстроены. Цена не маленькая, а минусы есть. У нас две серии кварц-винила. Так вот тот, которые более рифленый (а он и дороже), он больше подвержен повреждениям и царапинам, а из другой серии постоянно в каких-то жирных пятнах. Не пойму откуда они берутся в спальнях. На счет тепла, – не скажу, что он теплый. Нам стелили его сразу на бетонную стяжку. Холодно. С теплыми полами он хорошо себя ведет.