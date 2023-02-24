Реальные отзывы: кварцвиниловые полы

Мы два месяца как постелили клеевой кварц-винил. Местами отклеивается. Когда задвигали модули от кухни, пластиковыми ножками кухонных шкафчиков полы поцарапались, причем довольно сильно. Царапины видны. Также появляются потертости от задвигания кухонных стульев (мелкие царапины). Раздвигали кресло-кровать и от колесиков тоже появились царапины. Мы очень расстроены. Цена не маленькая, а минусы есть. У нас две серии кварц-винила. Так вот тот, которые более рифленый (а он и дороже), он больше подвержен повреждениям и царапинам, а из другой серии постоянно в каких-то жирных пятнах. Не пойму откуда они берутся в спальнях. На счет тепла, – не скажу, что он теплый. Нам стелили его сразу на бетонную стяжку. Холодно. С теплыми полами он хорошо себя ведет.