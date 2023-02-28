Самые грязные предметы на кухне, о которых мало кто заботится

Многие уверены, что самыми грязными предметами на кухне являются губка и тряпка, ведь именно на них оседает огромное количество бактерий. Однако, по мнению ученых, есть куда мене очевидные вещи, которые требует немедленной дезинфекции. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Учёные из Университета Рутгерса и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США) под микроскопом изучили баночки для специй и выяснили, что они могут быть самыми грязными предметами на кухне и провоцировать пищевое отравление.

В рамках исследования более 370 добровольцев готовили котлеты из индейки и салат. Предварительно ученые добавили в мясо бактериофаг MS2, который служил индикатором для измерения загрязнения.

После того, как блюда были готовы, ученые взяли мазки со всех кухонных поверхностей и утвари. Наибольшее скопление бактерий специалисты выявили на баночках с приправами. На втором месте оказались разделочные доски, а на третьем крышки мусорных баков.

Оказалось, что люди чаще всего используют специи для приготовления мяса, не вытирая и не промывая руки ни до, ни после. Таким образом, со временем на баночках оседают частицы сырых продуктов и различные микробы.

Хорошая новость состоит в том, что патогенные микроорганизмы, которые остаются на кухне после разделки мяса или рыбы, быстро погибают. Но есть и плохая: заразиться можно, просто прикоснувшись пальцем к губам после использования специй.