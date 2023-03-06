5 вещей, которые нельзя хранить под кроватью

Заталкиваете ненужные в быту вещи под кровать, чтобы они не мозоли вам глаза? Почему не стоит этого делать, рассказываем в материале «Рамблера».

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Место под кроватью желательно всегда содержать в чистоте и порядке из-за соображений гигиены, а также по рекомендации экспертов фэн-шуй. Все из-за того, что, согласно многим практикам организации пространства, эта зона влияет на физическое и психологическое здоровье отдыхающих в спальне людей. Вот почему не стоит складировать под кроватью, например, испорченную или поношенную одежду и обувь. Эти вещи могли впитать негативные состояния, которые вы в них переживали, и транслировать их на энергетическом уровне.

Откажитесь от складирования старых игрушек, поломанных безделушек и памятных предметов, которые, вероятно, вам никогда не понадобятся. С подобными вещами лучше и вовсе расстаться, избавившись от шлейфа прошлого и освободив место дня новых покупок или подарков.

Под кроватью не стоит складировать и бытовую технику (пылесос, отпариватель и другие предметы). Дело в том, что они образуют вокруг себя магнитное поле, которое сохраняется даже после того, как технику выключили из сети. Незримые вибрации могут не только спровоцировать перебои на энергетическом уровне, но и ухудшить качество вашего сна.

Хранение лекарств в спальне — также не лучшая идея. Эти средства излучают энергию болезни и создают нездоровую атмосферу. Заприте их лучше где-нибудь в отдельном шкафчике и заглядывайте в него только по необходимости.