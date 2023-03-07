Выбирать цветы лучше с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений, советуют специалисты Роспотребнадзора. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства.

Если цветы свежие, их стебли не будут чрезмерно сухими. Кроме того, на свежесть указывает рубашка, или рубашечный лист — нижние, более толстые лепестки, которые обрамляют частично раскрывшийся бутон. Эксперты Роспотребнадзора пояснили, что в магазинах такие лепестки часто удаляют, чтобы цветы выглядели лучше.

Важно также обратить внимание на то, как ведут себя лепестки. Если попробовать отогнуть их, то они должны легко возвращаться в прежнее положение и принимать исходную форму, подчеркивают на сайте ведомства.