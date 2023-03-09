Как нельзя хранить кастрюли и сковородки

Чтобы кухонная утварь прослужила вам долго и не испортилась, нужно правильно ее хранить. Многие хозяйки делают это неправильно, в результате чего поверхность сковороды или кастрюли царапается, и посуда становится непригодной для использования.

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Существует несколько популярных способов хранения посуды, которые на самом деле портят ее и делают недолговечной. О них — в материале “Рамблера”.

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Единый выдвижной ящик

Чтобы сохранить место для другой кухонной утвари, некоторые люди складывают все кастрюли и сковородки в единый выдвижной ящик. Как правило, такой способ хранения порождает хаос и портит вид этих ящиков. Если там нет разделителей, со временем крышки начинают царапать поверхность сковородок и кастрюль, а некоторая посуда и вовсе может деформироваться.

Если вам все-таки удобно хранить кастрюли, сковороды и крышки в едином ящике, лучше заранее предусмотреть разделители. Они предотвратят порчу вашей посуды.

Кастрюля в кастрюле

Некоторые производители посуды продают ее сразу несколькими комплектами и предусматривают то, чтобы вся утварь складывалась “пирамидкой”. Такой способ хранения действительно экономит место и избавляет от размышлений о правильном хранении посуды. Однако такой способ тоже не самый безопасный. Дело в том, что вам не всегда требуется эта же посуда по очередности, вам приходится разбирать и собирать пирамиду из кастрюль. Все эти действия царапают поверхность посуды и делают ее вид менее привлекательным, а саму утварь не такой долговечной.

На весу над плитой

Этот способ хранения вдохновлен интерьерами из фильмов и рекламы. Получается красивая картинка, при которой главная героиня затевает готовку и легким движением руки снимает подвешенную сковороду над плитой.

Этот способ действительно удобен, если у вас не газовая плита, а крючки для сковородок держатся очень крепко. Часто случаются казусы в виде падающей сковороды на открытый огонь, и это может навредить пластиковым деталям на ручке кухонной утвари.