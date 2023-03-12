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2 часа назад

Самый грязный предмет на вашей кухне: исследование

Мира Маркина

Губка для мыться посуды, мусорное ведро, раковина, разделочные доски, — на кухне полно вещей, которые могут заслужить титул самых грязных. Но больше всего болезнетворных бактерий на самом деле в другом месте. Каком? Рассказываем в материале "Рамблера".

Самый грязный предмет на кухне: исследование
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чтобы поставить точку в вопросе самой грязной вещи на кухне, ученые провели новое исследование. Его результаты опубликованы в научном журнале Journal of Food Protection. Оказалось, что больше всего "грязи" на баночках со специями. Именно они часто являются причиной распространения заболеваний.

Как показало исследование, емкости для специй были загрязнены в 50 процентах изучаемых случаев. При этом на остальных поверхностях кухни патогенные микроорганизмы обнаруживались менее чем в 20 процентах случаев.

Почему так происходит? Ученые называют этот процесс перекрестным загрязнением или заражением. Как объяснил один из авторов исследования Дональд Шаффнер (Donald Schaffner), мы прикасаемся к баночкам со специями, когда готовим сырое мясо, отсюда и неприятные последствия.

"Любой контейнер для специй, к которому вы прикасаетесь, когда готовите сырое мясо, может подвергнуться перекрестному загрязнению. Вы должны помнить об этом во время и после приготовления пищи", — сказал ученый.

После баночек для специй в рейтинге самых грязных оказались ручка холодильника и крышка мусорного ведра. А, вот, чище всего, на удивление, оказалась ручка крана в мойке.

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Ученые дали несколько рекомендаций, как избежать заражения: необходимо регулярно мыть руки, дезинфицировать все поверхности на кухне, в том числе мелкие, и термически обрабатывать пищу.

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