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2 часа назад

Как удалить жир на кухне с помощью трех ингредиентов: видео

Стелла Шмель

Чистота на кухне – это не только признак аккуратности, но и залог здоровья. Тонкий слой жира на поверхности мебели и стен образуется из-за мельчайших капелек масла, которые разлетаются во все стороны во время готовки.

Блогер @Onaznaett рассказала, как удалить жир с кухонных поверхностей с помощью подручных средств. Рецепт этого средства очень прост: в емкость с распылителем налейте в равных пропорциях воду, уксус и спирт.

Как легко отбелить межплиточные швы

Подробнее о том, как сделать домашнее средство для удаления жира, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как нельзя хранить кастрюли и сковородки.

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