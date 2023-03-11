Как удалить жир на кухне с помощью трех ингредиентов: видео

Чистота на кухне – это не только признак аккуратности, но и залог здоровья. Тонкий слой жира на поверхности мебели и стен образуется из-за мельчайших капелек масла, которые разлетаются во все стороны во время готовки.

Блогер @Onaznaett рассказала, как удалить жир с кухонных поверхностей с помощью подручных средств. Рецепт этого средства очень прост: в емкость с распылителем налейте в равных пропорциях воду, уксус и спирт.

Подробнее о том, как сделать домашнее средство для удаления жира, смотрите в видео.