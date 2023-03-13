Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

4 лайфхака с солью, которые выручат в быту

Мира Маркина

Соль – один из тех незаменимых продуктов, который можно найти в любом доме. Но многие хозяйки используют его исключительно по назначению, даже не подозревая о том, как соль может быть полезна в быту. Подробнее о лучших лайфхаках с этим продуктом – в материале "Рамблера".

4 лайфхака с солью, которые выручат в быту
Фото: UnsplashUnsplash

Почистите разделочную доску

Чтобы избавить деревянную доску от запахов, посыпьте ее солью, а затем протрите поверхность влажной тряпкой. После этого ополосните доску теплой водой.

Устройте профилактику засоров в сливе

Насыпьте в слив полстакана соли, а затем залейте соль литром горячей воды. Чтобы эффект был ярче, можно также добавить полстакана соды. Через 15 минут промойте слив проточной водой. Чтобы предотвратить засоры, такую профилактику следует проводить хотя бы раз в две недели.

Против скрипа и укусов насекомых: 5 лайфхаков с туалетным мылом

Придайте блеск стеклянной посуде

Треть стакана соли смешайте с двумя столовыми ложками уксуса, чтобы образовалась кашица. Далее нанесите смесь на посуду и оставьте на 20 минут. После этого потрите поверхность губкой и ополосните водой.

Удалите налет в посуде

Этот лайфхак идеально подходит для очистки чайных и кофейных чашек. Намочите чашки и потрите потемневшие участки небольшим количеством соли. После этого следы от напитков смоются моментально.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий