4 лайфхака с солью, которые выручат в быту

Соль – один из тех незаменимых продуктов, который можно найти в любом доме. Но многие хозяйки используют его исключительно по назначению, даже не подозревая о том, как соль может быть полезна в быту. Подробнее о лучших лайфхаках с этим продуктом – в материале "Рамблера".
Чтобы избавить деревянную доску от запахов, посыпьте ее солью, а затем протрите поверхность влажной тряпкой. После этого ополосните доску теплой водой.
Насыпьте в слив полстакана соли, а затем залейте соль литром горячей воды. Чтобы эффект был ярче, можно также добавить полстакана соды. Через 15 минут промойте слив проточной водой. Чтобы предотвратить засоры, такую профилактику следует проводить хотя бы раз в две недели.
Треть стакана соли смешайте с двумя столовыми ложками уксуса, чтобы образовалась кашица. Далее нанесите смесь на посуду и оставьте на 20 минут. После этого потрите поверхность губкой и ополосните водой.
Этот лайфхак идеально подходит для очистки чайных и кофейных чашек. Намочите чашки и потрите потемневшие участки небольшим количеством соли. После этого следы от напитков смоются моментально.