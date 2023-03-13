4 лайфхака с солью, которые выручат в быту

Соль – один из тех незаменимых продуктов, который можно найти в любом доме. Но многие хозяйки используют его исключительно по назначению, даже не подозревая о том, как соль может быть полезна в быту. Подробнее о лучших лайфхаках с этим продуктом – в материале "Рамблера".

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Почистите разделочную доску

Чтобы избавить деревянную доску от запахов, посыпьте ее солью, а затем протрите поверхность влажной тряпкой. После этого ополосните доску теплой водой.

Устройте профилактику засоров в сливе

Насыпьте в слив полстакана соли, а затем залейте соль литром горячей воды. Чтобы эффект был ярче, можно также добавить полстакана соды. Через 15 минут промойте слив проточной водой. Чтобы предотвратить засоры, такую профилактику следует проводить хотя бы раз в две недели.

Придайте блеск стеклянной посуде

Треть стакана соли смешайте с двумя столовыми ложками уксуса, чтобы образовалась кашица. Далее нанесите смесь на посуду и оставьте на 20 минут. После этого потрите поверхность губкой и ополосните водой.

Удалите налет в посуде