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1 час назад

Что посадить на даче, чтобы было меньше комаров

Мира Маркина

Чтобы летом на вашей даче было меньше комаров, весной лучше заранее посадить на своем участке растения, которые отпугивают насекомых. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что посадить на даче, чтобы было меньше комаров
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Хризантемы

В цветах содержится вещество пиретрин, которое ненавидят насекомые. Оно отпугивает не только комаров, но и клещей, тараканов и муравьев. Можно даже сделать натуральный настой из цветов и опрыскивать им одежду, чтобы вас не кусали.

Мята

Еще одно растение, которое не нравится комарам, — это мята. Она обладает сильным запахом, поэтому насекомые стараются держаться от нее подальше. Горшочки с мятой можно расставить и внутри вашего дома.

Пижма

Пижма — это растение с ярко-желтыми мелкими цветками. Посадите его в своем саду, и станет меньше не только комаров, но и тли, гусениц, долгоносиков и мух.

Томаты

Если вы не любитель огородов, и у вас еще не растут томаты, возможно, стоит задуматься, чтобы их посадить. В их листьях много алкалоидов, запах которых тоже не нравится насекомым.

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Шалфей

Шалфей не только украсит ваш дачный участок, его можно высушивать и собирать. А еще он эффективно борется с комарами, но притягивает пчел и бабочек. Если вы сидите вечером у костра, бросьте в него веточки шалфея, и насекомые не будут вас тревожить.

Дом и сад,
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