Что посадить на даче, чтобы было меньше комаров

Чтобы летом на вашей даче было меньше комаров, весной лучше заранее посадить на своем участке растения, которые отпугивают насекомых. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".
В цветах содержится вещество пиретрин, которое ненавидят насекомые. Оно отпугивает не только комаров, но и клещей, тараканов и муравьев. Можно даже сделать натуральный настой из цветов и опрыскивать им одежду, чтобы вас не кусали.
Еще одно растение, которое не нравится комарам, — это мята. Она обладает сильным запахом, поэтому насекомые стараются держаться от нее подальше. Горшочки с мятой можно расставить и внутри вашего дома.
Пижма — это растение с ярко-желтыми мелкими цветками. Посадите его в своем саду, и станет меньше не только комаров, но и тли, гусениц, долгоносиков и мух.
Если вы не любитель огородов, и у вас еще не растут томаты, возможно, стоит задуматься, чтобы их посадить. В их листьях много алкалоидов, запах которых тоже не нравится насекомым.
Шалфей не только украсит ваш дачный участок, его можно высушивать и собирать. А еще он эффективно борется с комарами, но притягивает пчел и бабочек. Если вы сидите вечером у костра, бросьте в него веточки шалфея, и насекомые не будут вас тревожить.