Что посадить на даче, чтобы было меньше комаров

Чтобы летом на вашей даче было меньше комаров, весной лучше заранее посадить на своем участке растения, которые отпугивают насекомых. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Хризантемы

В цветах содержится вещество пиретрин, которое ненавидят насекомые. Оно отпугивает не только комаров, но и клещей, тараканов и муравьев. Можно даже сделать натуральный настой из цветов и опрыскивать им одежду, чтобы вас не кусали.

Мята

Еще одно растение, которое не нравится комарам, — это мята. Она обладает сильным запахом, поэтому насекомые стараются держаться от нее подальше. Горшочки с мятой можно расставить и внутри вашего дома.

Пижма

Пижма — это растение с ярко-желтыми мелкими цветками. Посадите его в своем саду, и станет меньше не только комаров, но и тли, гусениц, долгоносиков и мух.

Томаты

Если вы не любитель огородов, и у вас еще не растут томаты, возможно, стоит задуматься, чтобы их посадить. В их листьях много алкалоидов, запах которых тоже не нравится насекомым.

Шалфей