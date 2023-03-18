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Как подготовить дачный участок к лету

Март — самое время начать подготавливать свой дачный участок к лету. Что можно сделать уже сейчас, чтобы уменьшить себе работу потом? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как подготовить дачный участок к лету
© Unsplash.com

Соберите мусор

За зиму на участке, скорее всего, собралось много лишнего: мелкие мусор, листва, оставшаяся под снегом, сухие ветки. Все это пора убирать. Возможно, что в саду появились первые мелкие сорняки. Сорвите и их тоже.

Обрежьте ветки

Лучше всего обрезать ветви растений с начала марта по конец апреля. Это действие поможет вашим деревьям лучше плодоносить и активнее расти. Срежьте больные и сломанные ветки, а также укоротите молодые. Важно при этом за раз срезать не более трети.

Побелите деревья

Побелка нужна для того, чтобы защитить деревья от нагрева солнца и вредителей. Делать это нужно только в сухую погоду, когда установится температура выше 5 градусов тепла. Белят обычно только стволы молодых деревьев, так как у них еще неокрепшая кора. Старые деревья белить не нужно, потому что у них кора гораздо прочнее и выступает в качестве защиты.

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Обработайте растения от вредителей

Вредители начинают появляться уже при минимальной плюсовой температуре, поэтому, чем раньше вы обработаете свои кустарники и деревья специальными средствами, тем лучше. Это поможет остановить размножение насекомых. Изучите заранее, какие требуются средства для каждого сорта растений. Обработку лучше проводить в сухую и безветренную погоду.

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