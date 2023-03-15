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1 час назад

Почему не нужно выбрасывать колечко от бутылки с маслом

Мира Маркина

Подсолнечное масло – продукт, который можно найти почти в каждом доме. Более того, многие из нас пользуются им ежедневно, ведь когда нужно пожарить какую бы то ни было еду, без масла не обойтись.

Почему не нужно выбрасывать колечко от бутылки с маслом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако многие используют масло расточительно. Подробнее о том, как обращаться с продуктом экономнее при помощи колечка от его бутылки – в материале "Рамблера".

Очень часто мы расходуем больше масла, чем нужно, из-за его широкого горла. Мало кто предпочитает заморачиваться на кухне и контролировать, сколько масла выльется из бутылки. К счастью, существует нехитрый лайфхак, который поможет сэкономить.

Все, что вам понадобится – пластиковая пломба под крышкой, которую мы обычно удаляем, чтобы откупорить бутылку. Большинство людей привыкли ее выбрасывать, но делать этого не нужно. В следующий раз при покупке нового масла переверните пломбу колечком вниз и вставьте ее обратно в горлышко.

Врач рассказал, какое масло для жарки лучше выбрать: видео

Пломба закроет большое отверстие и оставит свободными лишь его края. Благодаря этому, масло будет стекать менее интенсивно, и вы сможете здорово сэкономить на этом продукте.

Другой не менее простой способ сэкономить – использовать распылитель для масла. С его помощью масло будет покрывать всю поверхность сковородки тонким слоем, но при этом расходовать вы будете значительно меньше.

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