Почему не нужно выбрасывать колечко от бутылки с маслом

Подсолнечное масло – продукт, который можно найти почти в каждом доме. Более того, многие из нас пользуются им ежедневно, ведь когда нужно пожарить какую бы то ни было еду, без масла не обойтись.

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Однако многие используют масло расточительно. Подробнее о том, как обращаться с продуктом экономнее при помощи колечка от его бутылки – в материале "Рамблера".

Очень часто мы расходуем больше масла, чем нужно, из-за его широкого горла. Мало кто предпочитает заморачиваться на кухне и контролировать, сколько масла выльется из бутылки. К счастью, существует нехитрый лайфхак, который поможет сэкономить.

Все, что вам понадобится – пластиковая пломба под крышкой, которую мы обычно удаляем, чтобы откупорить бутылку. Большинство людей привыкли ее выбрасывать, но делать этого не нужно. В следующий раз при покупке нового масла переверните пломбу колечком вниз и вставьте ее обратно в горлышко.

Пломба закроет большое отверстие и оставит свободными лишь его края. Благодаря этому, масло будет стекать менее интенсивно, и вы сможете здорово сэкономить на этом продукте.