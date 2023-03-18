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3 часа назад

Что посадить на даче, чтобы не было слизней

Мира Маркина

Каждый летний сезон дачники активно борются со своими главными врагами — слизням. Придумано множество способов избавиться от вредителей, например, использовать специальные химические средства или даже сделать ловушку при помощи пива.

Что посадить на даче, чтобы не было слизней
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Но чтобы слизней стало меньше, можно посадить у себя на участке отпугивающие их растения. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Полынь

Для своего участка можно выбрать не горькую или полевую полынь, а ее садовые сорта. Например, полынь Стеллера. Она вырастает всего на 15-40 сантиметров, аккуратно выглядит, а еще полезна в саду: растение отпугивает не только слизней, но и муравьев.

Пионы древовидные

Древовидные пионы отличаются от травянистых тем, что это кустарники с очень крупными цветами. К зиме они сбрасывают листья, а стебли остаются зимовать на поверхности. Уже выросшие пионы слизни не любят и подползать к ним не будут, но саженцы необходимо оберегать от вредителей.

Чистец византийский

Еще одно растение, которые не переносят слизни, — чистец византийский. Это небольшой полукустарник высотой 30-60 сантиметров с серо-зелеными ворсистыми листьями. Посадите его у себя на участке, и слизней станет меньше.

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Папоротник

Папоротник — не только декоративное растение, которым украшают сад. Мало кто знает, но оно тоже помогает в борьбе со слизнями.

Дом и сад,
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