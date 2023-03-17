Эксперт рассказала, когда стоит поменять матрас

Матрас необходимо заменить, если на нем стало неудобно спать, он заметно деформировался или появились изменения в физическом состоянии человека. Об этом коммерческий директор компании Askona Елена Корчагова рассказала "Газете.ру".

Эксперт отметила, что по статистике матрасы обновляют с периодичностью раз в шесть лет. Время, когда матрас пригоден для использования, зависит от его технических характеристик и того, насколько правильно его эксплуатируют. Под техническими характеристиками при этом понимают его составные части: пену, пружинные блоки, кокос и так далее.

Производители обычно указывают, в течение какого срока конкретный матрас будет служить своему владельцу, отметила Корчагова.

Специалист отметила, что подбирать матрас стоит с опорой на свой вес, рост и личные предпочтения, связанные с мягкостью. Не стоит на матрасах ходить или прыгать, а некоторые модели необходимо переворачивать раз в полгода.