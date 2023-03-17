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2 часа назад

Как удалить следы от дезодоранта: 3 эффективных лайфхака

Мира Маркина

Для того чтобы удалить разводы от дезодоранта с черных, белых и цветных вещей, необязательно покупать дорогие пятновыводители. Справиться с проблемой помогут сода, лимонный сок, соль, уксус и другие доступные средства. Как эффективно очистить одежду в домашних условиях, рассказываем в материале «Рамблера».

Как удалить следы от дезодоранта: 3 эффективных лайфхака
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Из средств «первой помощи» от белых следов дезодоранта на черном стоит попробовать обычную поваренную соль. Сперва намочите загрязненный участок, посыпьте солью и оставьте вещь в таком виде на ночь. Утром вновь смочите и потрите проблемное место солью. Это средство – прекрасный абразив, который легко удаляет поверхностные загрязнения. Если пятно въелось, соль действует по принципу абсорбента, впитывая в себя всю грязь. После обработки солью постирайте вещь привычным способом.

Справиться с желтыми разводами от пота, смешанного с дезодорантом, поможет лимонный сок, правда, эффективен он будет, только если пятна появились недавно. Действуйте незамедлительно: выдавите сок из одной половинки лимона на следы от дезодоранта и оставьте на несколько минут (обычно требуется не больше десяти), после чего прополощите вещь в прохладной воде.

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Еще один простой способ борьбы со следами от дезодоранта – использовать моющее средство для посуды. Лучше всего с разводами справляются составы с глицерином. Как с ними работать: нанесите средство губкой на ткань и оставьте на час. Затем постирайте вещь на подходящем режиме. Если глицерин не поможет решить проблему, попробуйте использовать спиртовые растворы.

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