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3 часа назад

Как оливковое масло выручит в быту: 4 лайфхака

Мира Маркина

Оливковое масло – незаменимый продукт не только в готовке, но и в быту. Вооружившись несколькими лайфхаками, вы сможете существенно облегчить себе жизнь. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Как оливковое масло выручит в быту: 4 лайфхака
Фото: UnsplashUnsplash

Продлите жизнь разделочным доскам и деревянной посуде

Нанесите тонкий слой масла на вымытую и высушенную посуду. Удобней всего делать это при помощи мягкой салфетки. Жиры, содержащиеся в масле, пропитают древесину и тем самым защитят ее от потрескивания и потери цвета. Смойте масло через пять минут после нанесения.

Верните блеск поверхностям

Промокните мягкую салфетку в масле, а затем протрите ею кухонную сталь: раковину, краны, сушилку и все остальное. Масло удалит разводы от воды и вернет металлу блеск.

Удалите липкие этикетки

Не пытайтесь избавиться от этикеток на посуде при помощи мыла. Гораздо эффективней использовать оливковое масло. Полейте наклейку маслом и оставьте посуду на 15 минут. После этого этикетка легко снимется, а вам останется лишь промыть посуду.

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Расстегните заевшую молнию

Смочите ватный диск в масле, а затем протрите им зубцы змейки. Далее попробуйте аккуратно подвигать "собачку" по смазанной молнии.

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