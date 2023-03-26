4 вещи, которые можно мыть в посудомойке, но никто об этом не знает

Немногие знают об этом, но в посудомойке можно мыть не только посуду, но и другие предметы быта. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Мелкие игрушки из пластика можно смело мыть в посудомойке. Важно лишь, чтобы в игрушках не было отверстий, в которых может оседать вода. Если воду будет сложно извлечь из игрушки, то в ней может завестись плесень.
Самостоятельно мыть решетки – задача не из легких, поэтому многие откладывают ее до последнего, пока решетки не покроются толстым слоем жира. Гораздо проще помыть решетки в посудомойке.
Стаканы для зубных щеток, мыльницы, пластиковые контейнеры – все это требует регулярной дезинфекции. Сэкономить время и силы можно, если помыть аксессуары для ванной в посудомоечной машине.
Плафоны от светильников довольно быстро покрываются пылью и даже жиром, если они находятся на кухне. Самый легкий способ –промыть плафоны в посудомойке. Предварительно убедитесь, что вы выставили деликатный режим, а плафоны изготовлены из прочного материала.