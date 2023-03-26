4 вещи, которые можно мыть в посудомойке, но никто об этом не знает

Немногие знают об этом, но в посудомойке можно мыть не только посуду, но и другие предметы быта. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Пластиковые игрушки

Мелкие игрушки из пластика можно смело мыть в посудомойке. Важно лишь, чтобы в игрушках не было отверстий, в которых может оседать вода. Если воду будет сложно извлечь из игрушки, то в ней может завестись плесень.

Решетки от газовой плиты

Самостоятельно мыть решетки – задача не из легких, поэтому многие откладывают ее до последнего, пока решетки не покроются толстым слоем жира. Гораздо проще помыть решетки в посудомойке.

Аксессуары для ванной

Стаканы для зубных щеток, мыльницы, пластиковые контейнеры – все это требует регулярной дезинфекции. Сэкономить время и силы можно, если помыть аксессуары для ванной в посудомоечной машине.

Стеклянные плафоны