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4 часа назад

4 вещи, которые можно мыть в посудомойке, но никто об этом не знает

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но в посудомойке можно мыть не только посуду, но и другие предметы быта. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 вещи, которые можно мыть в посудомойке, но никто об этом не знает
Фото: UnsplashUnsplash

Пластиковые игрушки

Мелкие игрушки из пластика можно смело мыть в посудомойке. Важно лишь, чтобы в игрушках не было отверстий, в которых может оседать вода. Если воду будет сложно извлечь из игрушки, то в ней может завестись плесень.

Решетки от газовой плиты

Самостоятельно мыть решетки – задача не из легких, поэтому многие откладывают ее до последнего, пока решетки не покроются толстым слоем жира. Гораздо проще помыть решетки в посудомойке.

Аксессуары для ванной

Стаканы для зубных щеток, мыльницы, пластиковые контейнеры – все это требует регулярной дезинфекции. Сэкономить время и силы можно, если помыть аксессуары для ванной в посудомоечной машине.

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Стеклянные плафоны

Плафоны от светильников довольно быстро покрываются пылью и даже жиром, если они находятся на кухне. Самый легкий способ –промыть плафоны в посудомойке. Предварительно убедитесь, что вы выставили деликатный режим, а плафоны изготовлены из прочного материала.

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