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55 минут назад

Что должно быть в садовой аптечке

Катя Кобышева

К открытию дачного сезона нужно готовиться заранее, чтобы все самое необходимое в нужное время оказалось под рукой. Ведь на выполнение работ в саду и огороде влияет множество факторов: солнце, дожди, наличие или отсутствие свободного времени, качество посадочного материала, особенности участка и так далее. И если наступил идеальный момент для внесения того или иного препарата в почву или обработки растений от вредителей, значит нужно без промедления приступать к делу.

Что должно быть в садовой аптечке
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, что должно быть в садовой аптечке у большого любителя собственных грядок, деревьев и кустов.

Удобрения

Без них обойтись, конечно, можно, если вы только начинаете заниматься садом, но постепенно стоит вникнуть, какие в какой последовательности нужно вносить. Основные минеральные удобрения - это азот, калий и фосфор. К органическим относятся навоз, птичий помет, биогумус, коровяк.

Стимуляторы роста

Самые популярные - "Эпин", "Циркон", "Бутон", "Завязь". Но пользоваться такими препаратами нужно с осторожностью, иначе есть риск, что растение, просто "подсядет" и не будет развиваться самостоятельно, или наоборот быстро истощит свои ресурсы и погибнет.

Против болезней и паразитов

Здесь, конечно, стоит вспомнить, с кем боролись в прошлом году и взять те же препараты. Кстати, многие из них комплексные.

Зачем нужно класть скорлупу грецких орехов в цветочные горшки

Также поищите препараты для профилактики гнилей и грибных заболеваний.

Дегтярное мыло

Можно заменить и хозяйственным, но дегтярное, кроме того, что обеспечивает лучшую "прилипаемость" препаратов, которыми обрабатывают листья, обладает еще свойством отпугивать вредителей.

Медный или железный купорос

Этими препаратами опрыскивают деревья в начале сезона для профилактики различных болезней. Успеть нужно как минимум до цветения, а лучше пока не распустились листочки.

Дом и сад,
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