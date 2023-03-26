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4 часа назад

Как правильно стирать пальто в домашних условиях

Мира Маркина

С приходом весны многие из нас задумались о том, что пора освежить любимое пальто. Однако не всегда есть время и средства на химчистку, поэтому стирать пальто приходится самостоятельно. Подробнее о том, как сделать это правильно и не испортить изделие – в материале "Рамблера".

Как правильно стирать пальто в домашних условиях
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде, чем приступить к стирке, выясните, из какой ткани сделано ваше пальто. В стиральной машине рекомендуется стирать только изделия из полиэстера. Все остальные материалы в случае с пальто в стиральной машине потеряют свой вид, так что рисковать не стоит.

Также стоит проверить не только материал, но и стойкость красителя. Для этого наберите теплую воду в таз и замочите в ней небольшой уголок изделия на час. Если материал начнет линять, стирать пальто в машинке опасно.

Блогер назвала способ стирать темные и светлые вещи вместе

Если пальто сделано из полиэстера и прошло проверку на краситель, вот как нужно его стирать:

1. Выставите в настройках машинки режим "деликатные ткани" или "ручная стирка", 40 градусов, а также отключите отжим

2. Поместите пальто в специальный мешок для стирки

3. Загружайте в барабан только пальто, без других вещей

4. Налейте в специальное отделение кондиционер для стирки

5. Выверните пальто наизнанку и опустите в барабан

6. По окончании стирки повесьте пальто на плечики и оставьте его сохнуть в хорошо вентилируемом помещении.

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