Как правильно стирать пальто в домашних условиях

С приходом весны многие из нас задумались о том, что пора освежить любимое пальто. Однако не всегда есть время и средства на химчистку, поэтому стирать пальто приходится самостоятельно. Подробнее о том, как сделать это правильно и не испортить изделие – в материале "Рамблера".
Прежде, чем приступить к стирке, выясните, из какой ткани сделано ваше пальто. В стиральной машине рекомендуется стирать только изделия из полиэстера. Все остальные материалы в случае с пальто в стиральной машине потеряют свой вид, так что рисковать не стоит.
Также стоит проверить не только материал, но и стойкость красителя. Для этого наберите теплую воду в таз и замочите в ней небольшой уголок изделия на час. Если материал начнет линять, стирать пальто в машинке опасно.
Если пальто сделано из полиэстера и прошло проверку на краситель, вот как нужно его стирать:
1. Выставите в настройках машинки режим "деликатные ткани" или "ручная стирка", 40 градусов, а также отключите отжим
2. Поместите пальто в специальный мешок для стирки
3. Загружайте в барабан только пальто, без других вещей
4. Налейте в специальное отделение кондиционер для стирки
5. Выверните пальто наизнанку и опустите в барабан
6. По окончании стирки повесьте пальто на плечики и оставьте его сохнуть в хорошо вентилируемом помещении.