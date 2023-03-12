Назван способ стирать вместе темные и светлые вещи

Блогер Энн Рассел рассказала в своем TikTok-аккаунте, как постирать вместе светлую и темную одежду так, чтобы она не испортилась.
По словам женщины, чтобы вещи не пострадали от совместной стирки, можно использовать специальный блокатор окрашивания. Это впитывающие краску салфетки, которые нужно класть в барабан стиральной машины. Средство можно найти в магазинах.
Кроме того, светлую и темную одежду необходимо стирать в холодной воде.
"Никогда не слышала о подобном средстве. Блестящая идея", "Большое спасибо тебе за помощь", — написали пользователи в комментариях к ролику блогера.
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