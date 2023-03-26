Как избавиться от шерсти на одежде

Обладатели пушистых питомцев не понаслышке знают, как сложно бывает очистить одежду от шерсти животных. К счастью, существует эффективный лайфхак, который поможет привести любимые вещи в приемлемый вид. Подробнее об этом лайфхаке –в материале "Рамблера".

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Все, что вам потребуется, чтобы очистить вещи от шерсти –пластиковые бигуди с липким слоем, которые можно найти в любом магазине хозтоваров.

Положите в стиральную машинку вещи, которые хотите избавить от шерсти, и закиньте туда же две бигуди. Маленькие крючки бигуди будут подхватывать шерсть при каждом касании с одеждой и за несколько часов стирки они полностью очистят вещи. Бигуди можно использовать неоднократно, поэтому они еще не раз спасут одежду от шерсти. Главное выбирать те бигуди, которым не страшна горячая вода.

Кроме бигуди можно также использовать обычные "липучки". А лучше опробовать и то, и то, чтобы выяснить, какой лайфхак вам больше по душе.