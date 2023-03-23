Как правильно ухаживать за рассадой

Посеять семена и дождаться всходов - самое простое, дальше усложнение идет по нарастающей. Чтобы получить хороший урожай, за рассадой нужно правильно ухаживать.

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"Рамблер" рассказывает, что нужно делать, чтобы рассада росла крепкой и здоровой.

Грунт

Даже если вы ошиблись на этапе посева, всегда есть возможность исправить ситуацию на этапе пикировки. Грунт должен быть рыхлым и легким, чтобы корни сеянцев дышали.

Полив

Возможно, это самое сложное. Пока семена не взошли, грунт лучше опрыскивать из пульверизатора, такой же способ полива стоит применять до момента, как рассада подрастет. После этого можно перейти на лейку с тонким носиком, чтобы не повредить нежные растения. Следите за тем, чтобы не залить и не засушить. Поливайте, когда верхний слой грунта просохнет.

Освещение

Рассаде обязательно нужно обеспечивать дополнительное освещение. Особенно если первые семена вы посеяли в конце января или феврале, когда солнце еще не достаточно рано встает и не слишком высоко поднимается над горизонтом. В апреле досветку уже можно включать только утром и вечером.

Пикировка

Пикировка нужна для того, чтобы рассадить подросшие сеянцы по отдельным стаканчикам и горшочкам. Заглублять сеянцы нужно до семядольных листочков. У них должно быть пространства для развития корневой системы и надземной части. Если растения быстро растут, возможно, потребуется еще одна пересадка в горшочек побольше.

Удобрения