Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Как правильно ухаживать за рассадой

Катя Кобышева

Посеять семена и дождаться всходов - самое простое, дальше усложнение идет по нарастающей. Чтобы получить хороший урожай, за рассадой нужно правильно ухаживать.

Как правильно ухаживать за рассадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рамблер" рассказывает, что нужно делать, чтобы рассада росла крепкой и здоровой.

Грунт

Даже если вы ошиблись на этапе посева, всегда есть возможность исправить ситуацию на этапе пикировки. Грунт должен быть рыхлым и легким, чтобы корни сеянцев дышали.

Полив

Возможно, это самое сложное. Пока семена не взошли, грунт лучше опрыскивать из пульверизатора, такой же способ полива стоит применять до момента, как рассада подрастет. После этого можно перейти на лейку с тонким носиком, чтобы не повредить нежные растения. Следите за тем, чтобы не залить и не засушить. Поливайте, когда верхний слой грунта просохнет.

Освещение

Рассаде обязательно нужно обеспечивать дополнительное освещение. Особенно если первые семена вы посеяли в конце января или феврале, когда солнце еще не достаточно рано встает и не слишком высоко поднимается над горизонтом. В апреле досветку уже можно включать только утром и вечером.

Пикировка

Пикировка нужна для того, чтобы рассадить подросшие сеянцы по отдельным стаканчикам и горшочкам. Заглублять сеянцы нужно до семядольных листочков. У них должно быть пространства для развития корневой системы и надземной части. Если растения быстро растут, возможно, потребуется еще одна пересадка в горшочек побольше.

Что должно быть в садовой аптечке

Удобрения

Комплексные минеральные удобрения и органику, например, биогумус, нужно будет обязательно внести. Здесь нужно внимательно изучить агротехнику каждого растения и действовать в соответствии с ней. Внимательно читайте инструкцию на упаковке удобрений, строго соблюдайте все рекомендации. Лучше внести меньше удобрений, чем превысить дозировку.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий