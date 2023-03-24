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1 час назад

4 лайфхака с луком, которые пригодятся не только на кухне

Мира Маркина

Лук – копеечный продукт, который найдется в доме каждой хозяйки. Мы используем его для приготовления массы блюд, но мало кто знает о том, что лук также может стать незаменимым помощником в быту. Подробнее о том, как можно его применить – в материале "Рамблера".

4 лайфхака с луком, которые пригодятся не только на кухне
Фото: UnsplashUnsplash

Избавьтесь от запаха краски

Этот лайфхак выручит, когда в квартире идет ремонт. Нарежьте луковицу на четыре части, поместите ее в глубокую емкость с водой и поставьте на ночь в комнату со свежеокрашенными стенами. Наутро проветрите помещение. От запаха краски не останется и следа, как и от запаха лука.

Продлите жизнь авокадо

После снятия кожуры авокадо начинает быстро портиться и чернеть. Чтобы продукт дольше оставался свежим, положите в контейнер с авокадо половину очищенной луковицы. Лук начнет выделять сернистые выделения, которые замедлят процесс окисления авокадо.

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Очистите нож от ржавчины

Заметили на лезвии ножа следы ржавчины? Не беда: нарежьте этим ножом одну луковицу, и от ржавчины ничего не останется.

Защитите стекла от наледи

Если у вас есть автомобиль, лук станет незаменимым помощником в холодное время года. Натрите вечером лобовое стекло машины половиной луковицы, чтобы с утра на стекле не образовалась наледь.

Дом и сад,
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