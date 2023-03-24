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35 минут назад

5 бытовых вещей в доме, которые отпугивают гостей

Мира Маркина

Подчас случается так, что визит в чужой дом оставляет неприятный осадок, даже если хозяева были милы и радушны. Вы можете даже не подозревать об этом, но некоторые вещи в доме или нюансы в коммуникации могут и впрямь отпугивать людей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

5 бытовых вещей в доме, которые отпугивают гостей
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Отсутствие книг

Если в обжитой квартире нет ни одной книги, это может насторожить. Необязательно иметь домашнюю библиотеку, но хотя бы несколько книг уже дают представление гостям о кругозоре хозяев.

Экономия на заварке

В российской культуре гостей принято встречать с щедро накрытым столом. Но существуют и те хозяева, которые начинают мелочиться и заваривают один чайный пакетик на несколько человек. Возможно, в вашей семье так принято, но у посторонних людей это вызовет по меньшей мере недоумение.

Обилие мягких игрушек

В доме, где нет маленьких детей, чрезмерное количество мягких игрушек смотрится странно. Особенно, если эти игрушки жутковаты на вид.

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Душ вместо туалетной бумаги

В некоторых квартирах вместо туалетной бумаги можно встретить гигиенический душ. Для кого-то и впрямь это привычное средство гигиены, но большинству все же удобнее пользоваться туалетной бумагой.

Уборка при гостях

Даже если вы адепт чистоты, не стоит убирать после гостей у них на глазах. Таким образом вы выказываете неуважение и как бы указываете гостям на то, сколько грязи после них осталось.

Дом и сад,
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