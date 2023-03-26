Какие цветы можно сеять без рассады

Самоотверженные дачники начинают сезон ещё в январе, когда планируют грядки, закупают семена и даже высевают первую рассаду. Но что делать, если красоты хочется, а возиться с проращиванием, пикировкой - нет? Особенно, если места не так много, а окна квартиры выходят на север.

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«Рамблер» рассказывает, семена каких цветов можно сеять прямо в грунт. Они быстро растут, рано зацветают и сохраняют внешний вид до самой осени.

Лаватера

Небольшие граммофончики, похожие на петунию, но не такие прихотливые. Всходят дружно, цветут обильно, главное - не забывать поливать. Вырастают довольно высокие в зависимости от сорта, некоторые достигают 120-150 см. Стебли тонкие, травянистые, поэтому место для посадки нужно выбирать защищённое от ветра. Либо использовать специальную круговую опору.

Бархатцы

Конечно, кто-то скажет: «Фу, бабушкины цветы!». Но что же в этом плохого? Ведь все зависит от того, каким образом они будут высажены, что их будет окружать и, конечно же, сорта - от насыщенно красно-рыжих до облачно-снежных. Бархатцы хороши и вдоль дорожек и в виде куртин.

Эшшольция

Похожа на привычный мак, но выглядит более утонченно. Будет отлично смотреться в любой компании, но особенно хороши эти цветы в садах, оформленных в стиле новой волны, создающих впечатление естественности и нерукотворности.

Космея

Ещё один цветок из деревенского детства. Хотите больше цветов - сажайте на солнце, нравится пышная, резная зелень - выбирайте полутень. И не сдерживайте себя, если захочется вдруг оборвать лепестки и прилепить их к ногтям. Во-первых, это красиво!

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