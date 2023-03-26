Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Какие цветы можно сеять без рассады

Мира Маркина

Самоотверженные дачники начинают сезон ещё в январе, когда планируют грядки, закупают семена и даже высевают первую рассаду. Но что делать, если красоты хочется, а возиться с проращиванием, пикировкой - нет? Особенно, если места не так много, а окна квартиры выходят на север.

Какие цветы можно сеять без рассады
Фото: UnsplashUnsplash

«Рамблер» рассказывает, семена каких цветов можно сеять прямо в грунт. Они быстро растут, рано зацветают и сохраняют внешний вид до самой осени.

Лаватера

Небольшие граммофончики, похожие на петунию, но не такие прихотливые. Всходят дружно, цветут обильно, главное - не забывать поливать. Вырастают довольно высокие в зависимости от сорта, некоторые достигают 120-150 см. Стебли тонкие, травянистые, поэтому место для посадки нужно выбирать защищённое от ветра. Либо использовать специальную круговую опору.

Бархатцы

Конечно, кто-то скажет: «Фу, бабушкины цветы!». Но что же в этом плохого? Ведь все зависит от того, каким образом они будут высажены, что их будет окружать и, конечно же, сорта - от насыщенно красно-рыжих до облачно-снежных. Бархатцы хороши и вдоль дорожек и в виде куртин.

Эшшольция

Похожа на привычный мак, но выглядит более утонченно. Будет отлично смотреться в любой компании, но особенно хороши эти цветы в садах, оформленных в стиле новой волны, создающих впечатление естественности и нерукотворности.

Зачем нужно класть скорлупу грецких орехов в цветочные горшки

Космея

Ещё один цветок из деревенского детства. Хотите больше цветов - сажайте на солнце, нравится пышная, резная зелень - выбирайте полутень. И не сдерживайте себя, если захочется вдруг оборвать лепестки и прилепить их к ногтям. Во-первых, это красиво!

Алиссум

Сажать можно не только вдоль дорожек или в миксбордерах, но и в подвесные кашпо. Хорошо всходят, пышно цветут и восхитительно пахнут. Выбирайте цвет, который лучше всего впишется в ваш сад. Кстати, совершенно не требовательны к поливу и почве.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий