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4 часа назад

Эксперт Мустафина раскрыла, как быстро и грамотно провести генеральную уборку

Мира Маркина

Чтобы правильно убраться и не потратить на это много времени, стоит предварительно составить план. Об этом специалист направления "Дом" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Виктория Мустафина рассказала "Ленте.ру".

Прежде всего, считает специалист, необходимо подготовиться к уборке. Полезно будет составить план, в который будут включены самые главные этапы и отдельные детали, о которых легко забыть. Можно разделить работу на блоки по комнатам, заранее взять необходимые моющие средства и инвентарь.

Кроме того, считает Мустафина, эффективен метод "Съешь лягушку". Согласно ему, сначала стоит выполнить самые трудные или нелюбимые задачи, чтобы оставшаяся работа казалась простой.

В числе ошибок генеральной уборки эксперт выделяет:

  • переключение с одного дела на другое (можно упустить что-то важное),
  • использование одной тряпки (есть вероятность испортить некоторые поверхности, если до этого что-то протирали с химическим средством),
  • влажная уборка вначале (когда поднимется пыль, например, при разборе шкафов, придётся протирать всё снова).

Особенно важно выбрасывать ненужные вещи. Виктория Мустафина советует разделить вещи на группы "100 процентов оставить", "подумать" и "избавиться". К вещам из первых двух категорий присмотреться: если их использовали давно, но выбрасывать жалко, можно сфотографировать эти предметы. В случае если потом о них будут напоминать только снимки, разумнее отдать или продать вещи кому-то.

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Чтобы сохранять эффект от генеральной уборки, необходимо класть вещи только на их места. Для зеркал и стекол лучше использовать водоотталкивающие средства, а для обуви купить поддон. Кроме того, советует эксперт, стоит выделить время на устранение пыли. Времени этот ритуал будет занимать немного, а дом будет оставаться чистым долго.

Ранее "Рамблер" писал о том, как правильно стирать пальто в домашних условиях.

Дом и сад,Видео,Виктория Мустафина,
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