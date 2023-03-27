Чтобы правильно убраться и не потратить на это много времени, стоит предварительно составить план. Об этом специалист направления "Дом" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Виктория Мустафина рассказала "Ленте.ру".

Прежде всего, считает специалист, необходимо подготовиться к уборке. Полезно будет составить план, в который будут включены самые главные этапы и отдельные детали, о которых легко забыть. Можно разделить работу на блоки по комнатам, заранее взять необходимые моющие средства и инвентарь.

Кроме того, считает Мустафина, эффективен метод "Съешь лягушку". Согласно ему, сначала стоит выполнить самые трудные или нелюбимые задачи, чтобы оставшаяся работа казалась простой.

В числе ошибок генеральной уборки эксперт выделяет:

переключение с одного дела на другое (можно упустить что-то важное),

использование одной тряпки (есть вероятность испортить некоторые поверхности, если до этого что-то протирали с химическим средством),

влажная уборка вначале (когда поднимется пыль, например, при разборе шкафов, придётся протирать всё снова).

Особенно важно выбрасывать ненужные вещи. Виктория Мустафина советует разделить вещи на группы "100 процентов оставить", "подумать" и "избавиться". К вещам из первых двух категорий присмотреться: если их использовали давно, но выбрасывать жалко, можно сфотографировать эти предметы. В случае если потом о них будут напоминать только снимки, разумнее отдать или продать вещи кому-то.

Чтобы сохранять эффект от генеральной уборки, необходимо класть вещи только на их места. Для зеркал и стекол лучше использовать водоотталкивающие средства, а для обуви купить поддон. Кроме того, советует эксперт, стоит выделить время на устранение пыли. Времени этот ритуал будет занимать немного, а дом будет оставаться чистым долго.