Бытовые привычки наших бабушек, о которых пора забыть

По наследству от бабушек мы получаем не только внешность и черты характера, но также бытовые привычки. Какие-то оказываются весьма кстати, а какие-то изрядно портят жизнь. Подробнее о тех, от которых давно пора отказаться – в материале "Рамблера".

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Тряпки из старых вещей

Бабушки не привыкли выбрасывать старые вещи, ведь "все может сгодиться в хозяйстве". Именно поэтому старые футболки и кофты в какой-то момент превращались в половые тряпки. Однако тряпки, которые продаются в хозяйственном магазине, справляются со своей задачей куда лучше. Кроме того, они гигиеничней дырявой футболки.

Ценная посуда

В каждом советском доме можно было встретить сервиз, который стоял у всех на виду, но которым при этом почти не пользовались. Однако времена дефицита давно прошли, поэтому не бойтесь разбить даже самую красивую чашку – всегда можно купить новую.

Клеенка на столе