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2 часа назад

Какие цветы можно выращивать на балконе летом

Катя Кобышева

Летом, когда все вокруг расцветает, городским жителям хочется быть ближе к природе. Но хорошие парки рядом и тем более дачные участки, есть не у всех. Что делать, когда хочется выращивать цветы, а в наличии только балкон?

Какие цветы можно выращивать на балконе летом
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, какие цветы можно посадить на балконе.

Если в душе вы экспериментатор, не боитесь рисковать и готовы к любому результату, то без тени сомнения сейте в балконные ящики и кашпо все что только захотите. Наверняка почти все хорошо взойдет (если не взойдет, то, скорее всего, это проблема со всхожестью семян, и вы тут не виноваты).

Но вот смогут ли растения выжить в предложенных вами условиях - тут открывается бесконечное поле для экспериментов и к следующему сезону вы сможете сделать собственные выводы о том, что сажать, а что лучше не мучить.

Если же вам всегда нужны гарантии, к выбору балконных растений стоит подойти более внимательно. Какие факторы нужно учесть:

  • сторона света, на которую выходит балкон,
  • закрытый балкон или открытый,
  • насколько продувается ветрами.

Самое главное - это свет и солнце. Не все растения смогут выжить под палящими лучами, а значит им стоит обеспечить притенение, хотя бы в пиковые часы - с 11 до 16 часов.

В этом плане хороши балконы, которые выходят на восток, утром не так жарко и пока солнце поднимется достаточно высоко, оно уже уйдет на южную сторону. На западных балконах уже жарче, южные - самые жаркие, а вот на северных солнце практически не бывает и растения нужно выбирать теневыносливые, но при этом засухоустойчивые.

Какие цветы можно сеять сразу в грунт

На южном балконе хорошо будут расти и развиваться: кермек (статица) и портулак, душистый горошек, настурция, тунбергии, пеларгонии, шалфей сверкающий, агератум, гвоздики, флоксы Друммонда, петуния, львиный зев.

Для северного балкона подойдут: карликовый бальзамин, бегония, космея, лобелия, мимулюс.

Дом и сад,
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