Зачем поливать комнатные растения лимонной кислотой

Иногда бывает сложно понять, чего хочет цветок. Вроде бы не умирает, но как будто ему чего-то не хватает и он всем своим видом дает понять, что ему не очень. Возможно, это тот случай, когда растению нужна чуть подкисленная почва.

Фото: Unsplash Unsplash

"Рамблер" рассказывает, зачем нужно поливать растения лимонной кислотой и каким цветам это действительно полезно.

Действительно некоторые растения любят слабокислые почвы. Это зависит от того, откуда родом растение и на каких почвах растет и развивается в природных условиях. Так, многим домашним растениям нравятся слабокислые почвы. Купить такой грунт сложно, чаще всего продается нейтральный, но вот самому кое-что предпринять можно. Например, полить растения раствором лимонной кислоты.

Ситуация усугубляется тем, что водопроводная вода во многих регионах достаточно жесткая и содержит много солей защелачивающих почву. Некоторые растения это переносят нормально, другим же надо немного помочь.

Кстати, определить насколько много солей в воде очень просто, если со временем вы замечаете на грунте жесткий белый налет - это не что иное как выступившие на поверхности соли. Это значит, что растениям не повредит полив раствором лимонной кислоты.

Слабокислую почву любят фикусы, азалии, розы, гардении, гортензии, камелии, фуксии, цикламены, монстеры, бегонии, пеларгонии, аспарагус, бугенвиллия, драцена, фиалки, рододендроны.

Жесткую воду можно смягчить, добавив в нее несколько кристалликов лимонной кислоты. Если почва дает сильно-щелочную реакцию, вы видите обильный белый налет на поверхности, раствор можно приготовить покрепче: треть чайной ложки на литр воды. Но не больше!