В Роспотребнадзоре заявили об опасности рыбалки и огорода

На даче подстерегает множество опасностей для здоровья, в их числе клещи, больные бешенством животные, немытые овощи и зараженная паразитами рыба. Об этом и о том, как себя обезопасить, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала "Газете.ру".

© Pxhere

Специалист объяснила, что в земле, на плохо вымытых овощах, а также в организме самостоятельно выловленных рыб могут быть яйца паразитов: аскарид и описторхов. Чтобы избежать заражения, нельзя допускать, чтобы на овощах оставались частички песка: замачивать зелень и ягоды на 20 минут в большом объеме воды и потом промывать еще раз. В случае с рыбой карповых пород (язь, лещ, плотва, карась) рисковать не стоит: без шоковой заморозки или достаточной термической обработки, а также когда рыбу вялят или солят в домашних условиях паразиты могут отлично сохраняться.

Видео дня

Современные исследования не рекомендуют принимать лекарства для профилактики паразитов, подчеркнула Провоторова. Предотвращать заражение стоит, в первую очередь, с помощью регулярного мытья рук и продуктов с огорода.

Еще одна опасность, которая может оказаться смертельной, — клещи. Когда устойчиво сохраняется плюсовая температура, они становятся активными. Укус такого насекомого может заразить человека болезнью Лайма, а животных — пироплазмозом. Чтобы этого избежать, эксперт настоятельно рекомендует применять для себя и питомцев противоакарицидные спреи.

Помимо этого, клещи могут переносить клещевой энцефалит. Специальной тактики, которая позволяла бы вылечить это инфекционное заболевание, нет. Но не любой регион опасен с точки зрения заражения энцефалитом. Стоит вакцинироваться перед поездкой в Карелию, но в Москве вероятность заболеть этой инфекцией крайне мала, пояснила Маргарита Провоторова.