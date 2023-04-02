Садовод рассказала, как сделать урожай картошки огромным

Если правильно подготовить клубни, а затем выполнить еще несколько важных этапов, с трех кустов можно будет собрать ведро картофеля. Об этом "ФедералПресс" рассказала садовод Валентина Котмышева.

Прежде всего стоит купить картошку разных сортов, лучше — самых недорогих, разложить по банкам с широким горлышком, оросить 3-4 раза и оставить на 2-4 недели на подоконнике на свету при температуре не менее 14 градусов тепла. Когда клубни позеленеют, они станут способными защищать картофель от вредителей.

Когда проклюнутся первые ростки, нужно чистым ножом сделать круговые надрезы глубиной 1-1,5 сантиметра вдоль и поперек плода, а затем вернуть клубни в емкость. Важно не повредить уже проросшие ростки.

Далее нужно выкопать в любом освещенном месте в шахматном порядке лунки 40 на 40 сантиметров и глубиной на штык лопаты. Между рядами должно быть 60-70 сантиметров. Вынутый грунт важно оставлять рядом с лункой, чтобы потом использовать для подсыпки и окучивания. Первый слой лучше снимать лоскутом вместе с корнями дерна.

Валентина Котмышева советует на глубокий слой лунки класть куски картона, ячейки от яиц, сено, а также тонкие ветки и остатки растительности. Далее следует вырезанный первым лоскут земли вверх корнями, а потом земля без корней с компостом или перегноем.

Когда лунки чуть отдохнут, прогреются на солнце и насытятся кислородом, а ростки в емкостях с клубными станут зелеными, картофелину необходимо разрезать на две-три части с примерно равным числом ростков. Полученные кусочки нужно продезинфицировать золой.

Далее дольки раскладываются по коробкам, подсушиваются их срезы. За пару дней до посадки рекомендуется переместить коробку в солнечное место. Когда температура воздуха на улице будет 8-10 градусов, нужно засыпать в каждую лунку горсть золы и две горсти песка. Помимо этого, можно использовать луковую шелуху. Далее в лунки нужно выложить куски картофеля вверх ростками и засыпать землей на 5-7 сантиметров. Далее по периметру квадрата добавить 1/4 ведра песка. Если перед посадкой не прошел дождь, рекомендуется полить землю водой.

Чтобы обогатить лунки азотом, Котмышева рекомендует посадить рядом проращенный горох или нут.

Если картофель взойдет через две недели после посадки, значит все рекомендации были выполнены правильно. Когда высота растения станет равна 15 сантиметрам, стоит засыпать его небольшой кучей земли. Это необходимо продолжать делать, пока на кустах не появятся цветки, причем землю предпочтительно чередовать с сухой скошенной травой.