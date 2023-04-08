5 альтернативных вариантов использования пищевой пленки

Практически любой вполне привычной вещи хозяйки могут найти альтернативное применение.

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Например, для чего обычно используют пищевую пленку? Только лишь для того, чтобы оградить продукты от заветривания или для их хранения? Вовсе нет. У пищевой пленки много других способов применения.

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О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Открыть крышку банки

Пищевая пленка может облегчить открывание крышки банки с соленьями или вареньем. Необходимо лишь обмотать металлическую крышку, по которой так скользят пальцы, пленкой в несколько слоев. Сцепление пальцев с поверхностью крышки станет лучше, и вы легко откроете банку.

Раскатать тесто или отбить мясо

Чтобы после приготовления некоторых блюд не отмывать рабочие поверхности стола, используйте пищевую пленку. Так, например, чтобы раскатать тесто, можно затянуть стол пленкой, выложить массу, накрыть другим куском пленки и раскатать в пласт. Бонус: чистые стол и скалка.

Таким же образом поступаем, если необходимо отбить мясо. Затягиваем разделочную доску пищевой пленкой, кладем кусок мяса, накрываем пленкой и отбиваем. Частицы мяса не разлетаются в разные стороны, оставляя стол чистым.

Сохранить бананы свежими

Наверное, этот лайфхак знают все, но на всякий случай напомним. Если обернуть ножки бананов пищевой пленкой, они дольше останутся свежими и не будут темнеть.

Приготовить яйцо пашот

Если оригинальный рецепт приготовления этого вкусного блюда кажется вам слишком сложным, можно легко его упростить. И снова на помощь придет пищевая пленка. В центр большого куска пленки необходимо разбить яйцо, а затем собрать края пленки так, чтобы получился небольшой мешочек. Его надо завязать ниткой. Останется лишь поместить этот мешочек из пленки с яйцом внутри в кипящую воду и оставить на 2-3 минуты. Идеальное яйцо пашот готов.

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